Giá USD hôm nay 10.11.2024: Tiếp tục tăng trong tuần

Giá USD tiếp tục ghi nhận một tuần tăng. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.130 đồng, bán ra 25.470 đồng, tăng 16 đồng so với cuối tuần trước; ngân hàng Eximbank mua USD với giá 25.140 đồng, bán ra 25.470 đồng, tăng 16 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tăng 20 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 25.620 đồng và bán ra 25.720 đồng.

Giá USD tiếp tục tăng trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá euro sụt giảm trong tuần. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 26.832 đồng và bán ra 28.020 đồng, giảm 235 - 240 đồng sau một tuần. Tương tự, đồng yen Nhật giảm nhẹ khi Vietcombank mua vào với giá 161,26 đồng, bán ra 168,93 đồng, giảm 0,28 đồng...

Giá USD thế giới vẫn đứng ở mức cao. Chỉ số USD-Index đạt 104,89 điểm, cao hơn cuối tuần trước 0,7 điểm. Việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ đã khiến thị trường tài chính biến động mạnh trong tuần. Tiếp sau đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính thức giảm lãi suất 0,25% như dự báo thì đồng bạc xanh vẫn theo xu hướng đi lên.

Theo ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường, Công ty VinaCapital, có thể Mỹ sẽ áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu, nhưng rất khó có khả năng Mỹ sẽ áp thuế nặng (20-30%) đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Hơn nữa, nếu Mỹ áp thuế toàn diện, ví dụ 5-10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia ngoài Trung Quốc, Việt Nam vẫn sẽ giữ được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác về dòng vốn FDI. Do đó, những yếu tố khiến Việt Nam hấp dẫn đối với các nhà sản xuất và đã thu hút hàng tỉ USD FDI sẽ tiếp tục duy trì.