Giá USD hôm nay 11.9.2023: 'Đô' tự do duy trì mức thấp hơn ngân hàng

Sáng 11.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.005 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại đi ngang. Cụ thể, ngân hàng Eximbank vẫn niêm yết giá mua 23.870 đồng và bán ra 24.260 đồng như cuối tuần qua; Vietcombank tiếp tục duy trì giá mua 23.890 đồng và bán ra 24.260 đồng.

Tương tự, giá USD tự do cũng đứng yên khi mua vào 24.100 đồng và bán ra 24.180 đồng. Hiện, giá USD tự do vẫn giao dịch thấp hơn trong các ngân hàng thương mại.

Giá USD trong nước đã lên mức cao gần đây. Báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho rằng biến động của VND nghiêng nhiều về yếu tố mùa vụ. Việc duy trì chính sách tiền tệ phân kỳ với các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới là yếu tố tạo ra áp lực lớn hơn đối với tỷ giá trong quý 3/2023. Điểm tích cực là vị thế của Ngân hàng Nhà nước tương đối khác so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái nhờ lượng dự trữ ngoại hối đã được bổ sung trong giai đoạn 6 tháng đầu năm cũng như nguồn cung ngoại tệ tích cực từ việc giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Giá USD sáng 11.9 đi ngang NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế sáng đầu tuần giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index đã vượt mức 105 điểm lên mức cao nhất trong gần 6 tháng qua thì nay xuống còn 104,83 điểm, thấp hơn 0,22 điểm so với cuối tuần qua. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang ở mức cao khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng tiền trú ẩn an toàn của Mỹ do lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc,

Tăng trưởng GDP quý 2/2023 của Trung Quốc từng được các nhà kinh tế kỳ vọng đạt được khoảng 10% nhưng thực tế chỉ hơn 3%. Cùng với đó, Trung Quốc rơi vào giảm phát. Phản ứng thận trọng của Bắc Kinh và cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng trở nên tồi tệ hơn đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kéo dài...

Theo kế hoạch, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào ngày 14.9 trước khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhóm họp trong tuần tới. Nhà đầu tư đang chờ các thông tin này vì sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài chính nói chung và giá USD cùng euro nói riêng.