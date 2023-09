Giá USD hôm nay 5.9.2023: Đô la Mỹ cùng euro tự do kéo nhau đi xuống

Sáng 5.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.959 đồng, giảm 19 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đi ngang như ngân hàng Eximbank mua vào 23.830 đồng và bán ra 24.240 đồng; Vietcombank duy trì giá mua 23.870 đồng và bán ra 24.240 đồng.

Riêng giá euro tại ngân hàng Vietcombank giảm 304 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 25.305 đồng và giảm 210 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.832 đồng. Trong khi đó, giá USD tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào so với hôm qua, lên 24.120 đồng nhưng bán ra giữ nguyên 24.200 đồng. Tương tự, giá euro tự do được mua 25.900 đồng và bán ra 26.100 đồng, giảm 100 đồng so với cuối tuần qua. Hiện cả USD lẫn euro ở các điểm thu đổi ngoại tệ đều giao dịch thấp hơn ngân hàng.

Giá USD sáng 5.9 đi xuống NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index xuống còn 104,16 điểm, thấp hơn hôm qua 0,08 điểm. Đồng bạc xanh hạ nhiệt khi báo cáo trong tuần qua cho thấy số cơ hội việc làm tại Mỹ - một thước đo khác cho nhu cầu lao động - đã giảm đáng kể. Theo một số nhà phân tích, thị trường lao động của Mỹ đang hạ nhiệt nhưng không tụt dốc. Báo cáo này là một tin tích cực đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức hiện tại.

Tuy vậy, sẽ có thêm một báo cáo lạm phát khác trước khi các nhà hoạch định chính sách thuộc Fed nhóm họp trong tháng 9. Nếu dữ liệu bất ngờ tăng lên, các quan chức có thể buộc phải tăng lãi suất. Giới chức Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay, nhưng diễn biến này có thể xảy ra trong cuộc họp tháng 11 hoặc tháng 12, thay vì tháng 9.

Nhà đầu tư cũng giảm kỳ vọng vào đồng bạc xanh do hy vọng chính sách kích thích của Trung Quốc có thể ổn định nền kinh tế nước này. Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái của đất nước, trong đó Bắc Kinh lên kế hoạch hành động tiếp theo bao gồm nới lỏng các hạn chế mua nhà.

Trong tuần này, ít có dữ liệu nào có thể tác động mạnh đến thị trường tài chính nói chung. Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý các nhà đầu tư nên để mắt tới biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu...