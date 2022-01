Giá USD hôm nay 12.1.2022: Tiếp tục đi xuống trên thị trường tự do

Sáng 12.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.110 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD như ngân hàng Vietcombank cộng thêm 20 đồng so với sáng hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.530 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD; Eximbank tăng thêm 20 đồng, lên giá mua vào 22.600 đồng/USD và bán ra 22.800 đồng/USD... Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục đi xuống so với hôm qua. Cụ thể, giá mua vào giảm 30 đồng xuống còn 23.540 đồng/USD và giá bán ra giảm 40 đồng xuống 23.580 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đi xuống còn 95,60 điểm, giảm 0,32 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, tỷ giá USD quay đầu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Thị trường đang kỳ vọng ông Powell sẽ đưa ra manh mối về thời điểm thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong lời phát biểu mở đầu cho phiên điều trần được công bố vào đầu tuần này, ông Powell cam kết sẽ ngăn chặn lạm phát cao kéo dài, nhưng không cung cấp manh mối về lịch trình và tốc độ thắt chặt tiền tệ của ngân hàng trung ương.





Bên cạnh đó, phiên điều trần cho ứng cử viên Phó chủ tịch Fed Lael Brainard sẽ diễn ra vào ngày 12.1 và một số thành viên như Chủ tịch Fed thành phố Kansas Esther George và Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cũng sẽ phát biểu tiếp theo sau. Các chiến lược gia của TD Securities cho biết sự khẳng định về việc thắt chặt lãi suất vào tháng 3 tới và thắt chặt định lượng sớm sẽ hỗ trợ sự vững chắc của đồng USD nói chung. Hiện tại, một số ngân hàng lớn nhất của Phố Wall dự kiến sẽ có 4 đợt nâng lãi suất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 3. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ cho tháng 12.2021 sẽ được công bố vào hôm nay.

Trong khi đó, đồng euro ít biến động so với USD, nhưng đồng tiền châu Âu đã đạt mức cao nhất trong 7 tuần so với đồng franc Thụy Sĩ. Động thái này diễn ra sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ ghi nhận sự gia tăng lượng tiền gửi vào tuần trước...