Giá USD hôm nay 12.2.2022: Đô la tự do giảm sâu

Các ngân hàng tăng giảm giá USD trái chiều, Vietcombank tăng giá ngoại tệ thêm 10 đồng, lên 22.520 - 22.550 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 22.830 đồng/USD; còn Eximbank giảm nhẹ giá USD 10 đồng, mua vào 22.570 - 22.590 đồng/USD và bán ra 22.770 đồng/USD… Giá đồng bạc xanh tự do giảm mạnh 35 đồng, mua vào còn 23.465 đồng/USD và bán ra còn 23.535 đồng/USD. Như vậy, so với giá cuối tháng 1, đô la tự do đã giảm 120 đồng mỗi USD ở chiều bán ra, còn mua vào giảm 45 đồng.

Đô la Mỹ quốc tế tăng nhanh, chỉ số USD-Index thêm 0,22 điểm, lên mức 96,02 điểm. Thị trường ngoại tệ, vàng tăng sau thông tin Mỹ cho rằng Nga có thể phát động hành động quân sự ở Ukraine "bất kỳ ngày nào". Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người Mỹ ở Ukraine rời khỏi nước này ngay lập tức, đồng thời cảnh báo tình hình có thể "nhanh chóng mất kiểm soát" trong khu vực.





Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau thông tin căng thẳng tại Ukraine, cụ thể chỉ số công nghệ Nasdaq Composite rớt 2,78% còn 13.791,15 điểm, trong khi S&P 500 sụt 1,9% còn 4.418,64 điểm; chỉ số Dow Jones Industrial Average lao dốc 503,53 điểm, tương ứng 1,43%, xuống 34.738,06 điểm. Ngoài ra, thị trường trái phiếu Chính phủ cũng giảm mạnh sau tin tức về Ukraine. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 1,92%.