Giá USD hôm nay 12.10.2024: Đô la tự do giảm mạnh

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD từ 20 - 30 đồng, Vietcombank mua vào còn 24.610 - 24.640 đồng, bán ra 25.000 đồng; ACB mua vào 24.620 - 24.650 đồng, bán ra 24.990 đồng… So với đầu tháng 10, các nhà băng đã tăng giá USD 210 đồng, tương đương 0,84%. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng liên tục trong tuần qua, tổng cộng 23 đồng/USD, lên 24.175 đồng. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh giảm mạnh 90 đồng, xuống 25.150 đồng chiều mua vào, bán ra 25.250 đồng. Đây là ngày có mức giá giảm mạnh nhất trong vòng 10 ngày trở lại đây.



Ngân hàng giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ, chỉ số USD-Index xuống 0,1 điểm, còn 102,9 điểm. Đồng USD đi ngang so với các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua do tiếp nhận một loạt dữ liệu kinh tế hỗ trợ cho lộ trình chính sách tiền tệ hiện tại của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, thước đo giá sản xuất tháng 9 của Mỹ không đổi, ủng hộ cho việc Fed có thể tiến hành cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng tới. Theo đó, giá tiêu dùng trong tháng 9 tăng 0,3%, cao hơn một chút so với dự kiến, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tăng vọt, cho thấy thị trường lao động yếu kém.

Theo công cụ Fedwatch của CME, thị trường đang đặt cược gần 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo và khả năng không cắt giảm là 9%.