Giá USD hôm nay 12.12.2022: Đô tự do tiếp tục lao dốc

Sáng 12.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.655 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên hoặc tăng nhẹ. Chẳng hạn, Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua vào 23.380 đồng/USD và bán ra 23.700 đồng như cuối tuần qua. Trong khi đó, ngân hàng Vietcombank tăng 60 đồng, đưa giá mua lên 23.450 đồng/USD và bán ra 23.760 đồng…

Giá euro cũng tiếp tục giảm như Eximbank mua vào 24.407 đồng/euro và bán ra 25.071 đồng, giảm 120 đồng so với cuối tuần qua. Trên thị trường tự do, giá USD được mua vào 24.150 đồng/USD và bán ra 24.220 đồng, chiều mua vào không thay đổi nhưng chiều bán ra giảm 30 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá euro được mua vào 24.900 đồng/euro và bán ra 25.200 đồng/euro, giảm 170 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 30 đồng ở chiều bán ra...

Đồng USD trên thế giới tăng nhẹ trong sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index cộng thêm 0,18 điểm, lên 105,13 điểm. Trong tuần này, thị trường tài chính chờ đợi các thông tin quan trọng được công bố vì được dự báo sẽ tác động mạnh đến giá các đồng tiền tệ nói chung. Đó là dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày mai (13.12) với các nhà phân tích cảnh báo rằng lạm phát có thể sẽ vẫn tăng cao. Thông tin này sẽ được nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ do bất kỳ sự giảm giá bất ngờ nào cũng có khả năng gây ra một đợt bán tháo USD và ảnh hưởng đến cuộc họp thiết lập chính sách cuối cùng trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).





Kế tiếp là thông tin từ cuộc họp về chính sách của Fed kéo dài hai ngày 13 - 14.12 và sau đó mức tăng lãi suất sẽ được công bố vào cuối ngày 14.12. Hiện nhiều nhà đầu tư dự báo cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, thấp hơn mức tăng 75 điểm cơ bản đã áp dụng 4 lần liên tiếp trước đó.

Dù vậy, vẫn có nhiều lo ngại bởi bất chấp tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed, lạm phát của Mỹ vẫn ở mức 7,7% trong tháng 10 trong khi tỷ lệ việc làm vẫn tăng mạnh. Những nhân tố này khiến thị trường lo ngại rằng Fed sẽ kéo dài chiến dịch tăng lãi suất.