Giá USD hôm nay 1.2.2023: Thị trường tự do tuột dốc

Sáng 1.2, tỷ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.610 đồng, cộng thêm 1 đồng so với hôm qua. Tại một số ngân hàng hàng thương mại, giá USD hầu như đi ngang như ngân hàng Eximbank vẫn duy trì giá mua 23.310 đồng/USD và bán ra 23.570 đồng/USD; Vietcombank cũng giữ nguyên giá mua vào 23.250 đồng/USD và bán ra 23.620 đồng/USD…

Ngược lại, giá USD tự do đầu ngày giảm 40 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào xuống 23.420 đồng/USD và bán ra xuống 23.520 đồng/USD.

Giá USD sáng 1.2 trong các ngân hàng thương mại đứng yên NGỌC THẮNG

Báo cáo thị trường tiền tệ tuần (16.1 - 27.1) của Công ty CP Chứng khoán SSI cho biết trên thị trường ngoại hối, dòng tiền ngoại tệ khả quan (kiều hối, FDI và cán cân thương mại) giúp tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá liên ngân hàng đi ngang, giảm khoảng 0,3% so với tuần trước đó. Tỷ giá tự do hiện cũng chỉ còn giao dịch ở mức 23.500 đồng/USD, thấp hơn với tỷ giá trên thị trường niêm yết.

Giá USD quốc tế đi ngang khi chỉ số USD-Index vẫn duy trì trên ngưỡng 102,1 điểm sau khi giảm không đáng kể so với hôm qua. Chỉ số đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu cho thấy chi phí lao động quý 4/2022 tại Mỹ được công bố tăng với tốc độ thấp nhất trong 1 năm do tăng trưởng tiền lương chậm lại. Điều này củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ nâng lãi suất.

Bên cạnh đó, nhiều nhà phân tích cho rằng khu vực châu Âu sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay đã hỗ trợ đồng euro tăng nhẹ so với USD. Hiện 1 euro quy đổi được 1,0867 USD. Ngày 31.1, cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) công bố các số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tránh được một cuộc suy giảm trong mùa đông này, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4/2022.

Con số trên thấp hơn mức tăng trưởng 0,3% trong quý 3/2022 nhưng tích cực hơn so với dự báo tăng trưởng âm mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Tổng cộng, tăng trưởng tại Eurozone năm 2022 đạt 3,5%, cao hơn mức 3% của Trung Quốc và 2,1% của Mỹ...