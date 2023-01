Sáng 31.1, tỷ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.609 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tại một số ngân hàng hàng thương mại, giá USD cũng đi xuống. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank giảm 20 đồng so với hôm qua, đưa giá mua xuống 23.310 đồng/USD và bán ra còn 23.570 đồng/USD; Vietcombank giảm 10 đồng, còn mua vào 23.250 đồng/USD và bán ra 23.620 đồng/USD…

Ngược lại, giá USD tự do đầu ngày giảm 30 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua, xuống 23.460 đồng/USD nhưng tăng thêm 20 đồng ở chiều bán ra, lên 23.560 đồng/USD. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 100 đồng so với mức 70 - 80 đồng vào cuối tuần qua.

Giá USD sáng 31.1 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục sụt giảm NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index vượt lên ngưỡng 102 điểm và hiện đạt 102,19 điểm, cộng 0,24 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã phục hồi từ mức thấp nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hơn 1,6% trong tháng 1 và ghi nhận tháng mất giá thứ tư liên tiếp do áp lực bởi kỳ vọng của thị trường, rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và lãi suất sẽ không tăng cao như trước đây.

Uỷ ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) thuộc Fed sẽ nhóm họp 2 ngày bắt đầu từ hôm nay (31.1 - 1.2). Thị trường đang kỳ vọng cơ quan này sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất tăng lên phạm vi 4,5 - 4,75%, thấp hơn mức 5% mà nhiều quan chức của Fed dự báo trước đó.

Trước thềm kỳ họp quan trọng từ Fed, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30.1 (rạng sáng 31.1 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones rớt 260,99 điểm, tương đương 0.77% xuống 33.717,09 điểm; chỉ số S&P 500 mất 1,3% xuống 4.017,77 điểm và Nasdaq Composite bốc hơi gần 2% còn 11.393,82 điểm.

Công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông nằm trong số những lĩnh vực giảm mạnh nhất thuộc S&P 500. Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Meta Platforms và Alphabet lần lượt giảm 3% và 2,5%. Tuy nhiên, S&P 500 đang hướng đến ghi nhận tháng 1 tốt nhất kể từ năm 2019 khi vọt gần 8%...