Giá USD hôm nay 12.4.2023: Ngân hàng thương mại mua vào thấp

Ngày 12.4, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 23.608 đồng/USD. Các ngân hàng mua bán USD với mức giá 23.449 đồng, giảm nhẹ 0,08% so với tuần trước và giảm 0,41% so với đầu năm. Mức giá USD này thấp hơn so với giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.450 đồng/USD. Động thái gần đây từ nhà điều hành là giá bán USD giảm 44 đồng, nhưng vẫn ở mức cao 23.736 đồng/USD.

Giá mua USD trong ngân hàng ở mức thấp NGỌC THẮNG

Giá mua USD của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng đang ở mức thấp hơn giá mua của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 150 - 230 đồng. Tại Eximbank, giá mua USD ở mức 23.220 - 23.300 đồng, bán ra 23.600 đồng. Vietcombank mua vào 23.260 - 23.290 đồng, bán ra 23.630 đồng…

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới sụt giảm, chỉ số USD-Index giảm nhẹ 0,03 điểm, xuống còn 102,09 điểm. Giá USD giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức thấp, 3,4%. Thêm vào đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã cảnh báo lãi suất toàn cầu cao hơn chỉ là nhất thời và lãi suất thấp có thể sẽ quay trở lại.

Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần cuối vào tháng 5, đẩy lãi suất từ 5 đến 5,25%. Mặc dù trong ngắn hạn cực kỳ biến động, thị trường vẫn kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trước cuối năm nay. Các nhà đầu tư trên thị trường đang chờ đợi chỉ số lạm phát của Mỹ được công bố, thông tin này sẽ là một trong những yếu tố tác động đến quyết định tăng lãi suất của Fed trong thời gian tới.