Giá USD hôm nay 12.5.2023: Đô la Mỹ tăng giá, các ngoại tệ khác sụt giảm mạnh

Ngày 12.8, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 8 đồng, lên 23.640 đồng/USD. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vừa tăng giá bán USD thêm 2 đồng, lên 24.753 đồng, trong khi giá mua vào giữ ở mức 23.450 đồng. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ổn định, Eximbank mua vào 23.240 - 23.320 đồng, bán ra 23.620 đồng; Vietcombank mua vào 23.270 - 23.300 đồng, bán ra 23.640 đồng…

Giá USD tăng, các ngoại tệ khác sụt giảm NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Eximbank, bảng Anh giảm 280 đồng, còn 29.936 - 29.023 đồng ở chiều mua vào, bán ra 29.724 đồng; Franc Thụy Sĩ giảm 150 đồng, còn 25.862 - 25.940 đồng chiều mua vào, bán ra 26.567 đồng chiều bán ra; đô la Úc giảm 195 đồng, mua vào còn 15.488 - 15.534 đồng, bán ra 15.925 đồng; đô la Canada giảm 150 đồng, mua vào còn 17.146 - 17.197 đồng, bán ra 17.613 đồng; euro giảm 166 đồng, còn 25.248 - 25.324 đồng chiều mua vào, bán ra 25.936 đồng…

‎Nguyên nhân dẫn đến giá các ngoại tệ trong ngân hàng giảm mạnh đến từ USD trên thị trường quốc tế tăng giá. Chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 102,03 điểm. Sự lo ngại về ngân hàng cũng như kinh tế suy thoái gia tăng khiến nhà đầu tư quay lại nắm giữ USD.

Báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 4 tăng 0,2%, trong khi đó mức kỳ vọng tăng 0,3% nhưng tăng so với mức giảm 0,5% trong tháng 3. Tuy nhiên, báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến, lên tới 264.000 so với mức tăng dự báo là 245.000. Thêm vào đó, thông tin tiền gửi của Ngân hàng PacWest giảm mạnh 9,5% vào tuần trước làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Chỉ số đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ đã chứng kiến nhu cầu tốt hơn, là nơi trú ẩn an toàn.

Một yếu tố khác khiến giá bảng Anh giảm mạnh đó là Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, lên 4,25 - 4,5%, mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Đây cũng là lần tăng thứ 12 liên tiếp trong nỗ lực kéo giảm lạm phát tại Anh hiện ở mức cao, 10,1%.