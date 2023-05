Giá USD hôm nay 11.5.2023: Tự do bán ra thấp hơn ngân hàng gần 200 đồng/USD

Ngày 11.5, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 23.632 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng, Eximbank mua vào 23.240 - 23.320 đồng, bán ra 23.620 đồng; Vietcombank mua vào 23.270 - 23.300 đồng, bán ra 23.640 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD tăng nhẹ 5 đồng, mua vào lên 23.400 đồng, bán ra lên 23.450 đồng. Nguồn USD trên thị trường tăng lên đến từ khách du lịch, kiều hối… đã khiến giá USD tự do về ngang mức giá mua vào của nhà nước và thấp hơn giá bán USD của các ngân hàng thương mại gần 200 đồng.

Giá USD tự do xuống thấp NGỌC THẮNG

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế sáng 11.5 giảm, chỉ số USD-Index xuống 0,05 điểm, còn 101,57 điểm. Thông tin kinh tế Mỹ công bố tốt khiến USD giảm nhẹ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái - con số này thấp hơn mức dự kiến 5% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI lõi tháng 4 (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng này đúng như dự báo và thấp hơn đà tăng của tháng 3 (tăng 5,6%). Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ vào sáng thứ năm. Những thông tin này có tác động đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Tổng thống Joe Biden chưa đạt được thỏa thuận nào với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các nhà lãnh đạo quốc hội khác về việc tăng hoặc hoãn trần nợ của Mỹ. Dự kiến vào cuối tuần này, hai bên sẽ có cuộc gặp tiếp theo. Nếu kết thúc tháng 5 mà không có thỏa thuận gia hạn nợ, lo lắng trên thị trường chung sẽ tăng lên.

Trong một tin tức khác, Trung Quốc đang mở rộng dự trữ vàng và có thể từ bỏ đồng đô la Mỹ. Điều này có thể xảy ra sau khi có tin dự trữ vàng của Trung Quốc tăng 8,09 tấn trong tháng tư. Tổng kho dự trữ vàng ở Trung Quốc đạt 2.076 tấn sau khi quốc gia này bổ sung 120 tấn trong 5 tháng tính đến tháng 3. Từ trước đến nay, Trung Quốc là khách hàng mua trái phiếu chính của Mỹ, nhưng điều này đã chứng kiến sự giảm nhiệt rõ rệt khi Bắc Kinh hoán đổi chúng để lấy vàng.