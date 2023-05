Giá USD hôm nay 10.5.2023: Bật tăng trở lại dù không có thông tin đột phá

Sáng 10.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.630 đồng, tăng 9 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên. Cụ thể, Eximbank tăng 10 - 20 đồng, đưa giá mua lên 23.230 đồng, bán ra 23.620 đồng; Vietcombank cộng thêm 10 đồng khi mua vào 23.260 đồng và bán ra 23.630 đồng... Tương tự, giá USD tự do cũng bật tăng trở lại lên mức mua vào 23.360 đồng, bán ra lên 23.460 đồng. So với hôm qua, USD tự do cộng thêm 40 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá USD sáng 10.5 tăng đồng loạt trong ngân hàng NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 101,55 điểm, cộng 0,6 điểm so với hôm qua. Theo Investing, đồng USD đã tăng giá trở lại so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khi các nhà giao dịch không tìm thấy đột phá ngay lập tức trong các cuộc đàm phán về trần nợ của Mỹ và đang chờ xem xét dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay để có bức tranh rõ ràng hơn về triển vọng kinh tế và lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, chiều ngày 10.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức một cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Cả 2 bên đều cho rằng cuộc gặp chỉ đơn giản là một cơ hội để đối thoại, và khó có thể đạt được tiến triển dứt khoát về việc nâng trần nợ. Ông Biden và ông McCarthy vẫn bất đồng về yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ rằng một thoả thuận nâng trần nợ phải gắn liền với việc cắt giảm chi tiêu. Ông Biden vẫn khẳng định việc nâng trần nợ là không thể thương lượng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trước đó cho biết rằng việc không nâng trần nợ sẽ gây ra “một thảm họa kinh tế”.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm trong phiên 9.5 (rạng sáng 10.5 giờ Việt Nam). Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 0,46% xuống 4.119,17 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,6% còn 12.179,55 điểm và chỉ số Dow Jones cũng hạ 0,17% xuống 33.561,81 điểm...