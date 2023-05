Giá USD hôm nay 9.5.2023: Đô la tự do giảm thấp, thua xa ngân hàng

Sáng 9.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.621 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi. Chẳng hạn, Eximbank vẫn mua vào 23.220 đồng, bán ra 23.600 đồng; Vietcombank cũng tiếp tục duy trì giá mua 23.250 đồng và bán ra 23.620 đồng... Riêng giá USD tự do giảm 10 - 20 đồng, xuống còn mua vào 23.320 đồng, bán ra còn 23.420 đồng. Như vậy, USD tự do tiếp tục thấp hơn các ngân hàng đến 200 đồng.

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 101,49 điểm, cộng 0,2 điểm so với hôm qua.

Giá USD tự do sáng 9.5 xuống thấp NGỌC THẮNG

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu quan trọng, qua đó sẽ dự báo được về lộ trình tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 sẽ công bố vào ngày 10.5 và tiếp theo là chỉ số giá sản xuất PPI công bố vào 11.5.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường nhận thấy khả năng 85% Fed sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại vào tháng 6 và khả năng 31% giảm lãi suất vào tháng 7. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng có thể Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, trong khi nền kinh tế đang chậm lại, vẫn còn những nguyên nhân đang khiến các nhà đầu tư do dự trước việc giảm giá quá nhiều đối với đồng tiền của Mỹ.

Cùng với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào ngày 10.5, nhà đầu tư cũng theo dõi bất kỳ diễn biến nào xung quanh vấn đề trần nợ của nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, nếu không nâng trần nợ, kinh tế Mỹ sẽ bước vào “suy thoái trầm trọng”. Bà nhấn mạnh lại rằng Bộ Tài chính Mỹ có thể không còn biện pháp để trả nợ vào tháng 6 tới, theo một chia sẻ của bà trên chương trình “This Week” của đài ABC mới đây.

Các nhà làm luật đang tìm cách để nâng hoặc đình chỉ trần nợ, từ đó cho phép Mỹ thanh toán nợ đúng hạn. Tuy vậy, họ đang rơi vào thế bế tắc, qua đó làm gia tăng khả năng vỡ nợ.