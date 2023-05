Giá USD hôm nay 7.5.2023: Giảm thấp, Ngân hàng Nhà nước đã mua 6 tỉ USD

Sáng 7.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tuần theo xu hướng giảm. Chẳng hạn, Eximbank mua vào còn 23.220 đồng, bán ra 23.600 đồng. So với cuối tuần trước, Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 80 đồng ở chiều bán ra. Tương tự, Vietcombank giảm 10 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua xuống 23.250 đồng và bán ra 23.620 đồng...

Giá euro cũng biến động trái chiều khi Eximbank tăng 158 đồng ở chiều mua vào, lên 25.381 đồng nhưng giảm 26 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 26.175 đồng.

Giá USD tiếp tục đứng ở mức thấp sáng 7.5 NGỌC THẮNG

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm vừa diễn ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình, chủ động điều hành trên cơ sở kết hợp các công cụ chính sách tiền tệ với điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm. Kết quả cho thấy về cơ bản, tỷ giá được ổn định, Ngân hàng Nhà nước đã mua khoảng 6 tỉ USD từ đầu năm tới nay. Điều này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước đã đưa tiền ra nền kinh tế cùng với các kênh khác của chính sách tiền tệ.

Giá USD quốc tế vẫn duy trì ở mức thấp với chỉ số USD-Index đạt 101,26 điểm, giảm 0,37 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh hồi phục nhẹ vào giữa tuần nhưng giảm trở lại trong cuối tuần do các nhà giao dịch lo ngại rằng tình trạng hỗn loạn tiếp diễn trong hệ thống ngân hàng Mỹ có thể dẫn đến việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến. Theo tính toán của Reuters, giá trị vốn hóa thị trường của 16 ngân hàng quy mô trung bình của Mỹ đã giảm hơn 57 tỉ USD kể từ cuối tuần trước do lo ngại mới về sự ổn định của ngành này.

Fed vào giữa tuần đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự báo của thị trường và có thông điệp rằng đây sẽ là đợt tăng cuối cùng của chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ kéo dài hơn cả năm qua. Điều này khiến đồng USD không còn động lực tăng giá như trong năm vừa qua...