Giá USD hôm nay 12.5.2025: Đứng yên khi euro tiếp tục giảm

Sáng 12.5, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.945 đồng, giảm 6 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD trong các ngân hàng đứng yên. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 25.780 đồng, bán ra 26.140 đồng; ACB cũng tiếp tục mua chuyển khoản 25.790 đồng, bán ra 26.140 đồng… Cùng chiều, giá USD tự do giảm 20 đồng ở chiều mua, xuống còn 26.380 đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 26.500 đồng.

Tương tự, giá euro tiếp tục đi xuống như Vietcombank giảm 40 đồng, đưa giá mua chuyển khoản còn 28.703 đồng, bán ra 29.973 đồng; đồng yen Nhật cũng giảm gần 1 đồng khi Vietcombank mua vào 173,43 đồng, bán ra 182,61 đồng…

Giá USD sáng 12.5 trong các ngân hàng đi ngang

Giá USD thế giới giữ đà tăng sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index tăng 0,23 điểm, lên 100,57 điểm sau khi đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc có kết quả tích cực. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer công bố sau hai ngày đàm phán căng thẳng tại Thụy Sĩ, Mỹ và Trung Quốc cuối cùng đã đạt được những bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Bộ trưởng Bessent đã mô tả các cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc là "hiệu quả". Ông khẳng định rằng các cuộc thảo luận đã mang lại "rất nhiều" kết quả tích cực và hứa sẽ cung cấp thêm chi tiết trong một buổi họp báo vào sáng nay (giờ Mỹ). Thị trường tài chính toàn cầu đang chờ đợi những thông tin chi tiết sẽ được công bố trong buổi họp báo để đánh giá tác động thực tế của cuộc đàm phán này.

Với những diễn biến tích cực từ cuộc đàm phán, giới quan sát đang kỳ vọng vào một bước ngoặt trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, Mỹ và Vương quốc Anh đã đạt được một thỏa thuận thương mại song phương, giúp giảm bớt lo ngại trên thị trường tài chính về căng thẳng thương mại toàn cầu. Nhờ các diễn biến tích cực này, đồng USD tăng giá trở lại...