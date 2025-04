Giá USD hôm nay 23.4.2025: Tiếp tục tăng khi euro đi xuống

Sáng 23.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.897 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. Tương tự, Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng. Chẳng hạn, giá USD tại Vietcombank được mua chuyển khoản lên 25.781 đồng, bán ra lên 25.755 đồng, bán ra lên 26.141 đồng, tăng 26 đồng so với hôm qua; BIDV đưa giá mua chuyển khoản lên 25.770 đồng, bán ra lên 26.130 đồng, tăng 10 đồng…

Giá USD tự do đi ngang khi tiếp tục mua vào 26.380 đồng và bán ra 26.480 đồng. Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác quay đầu giảm. Chẳng hạn tại Vietcombank, bảng Anh giảm xuống còn 33.993 đồng, bán ra xuống 35.082 đồng, giảm 203 đồng; giá euro được mua vào 29.104 đồng, bán ra 30.392 đồng, giảm 264 đồng...

Giá USD sáng 23.4 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 99,21 điểm, tăng 0,67 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh hồi phục sau khi Tổng thống Donald Trump đã có động thái xoa dịu căng thẳng thương mại khi tuyên bố thuế quan với hàng hóa Trung Quốc sẽ "giảm đáng kể, nhưng không về không" trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 22.4 (giờ Mỹ)

Đồng thời, trong một diễn biến mới nhất và theo Bloomberg, Tổng thống Donald Trump bất ngờ xoa dịu căng thẳng với Fed khi tuyên bố ông "không có ý định" sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell trước khi nhiệm kỳ của ông này kết thúc. Các chuyên gia tài chính đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Tổng thống can thiệp và sa thải chủ tịch Fed - một tổ chức vốn hoạt động độc lập với Chính phủ - có thể gây hoảng loạn trên thị trường tài chính toàn cầu và đe dọa nghiêm trọng đến uy tín của hệ thống tài chính Mỹ.

Các chuyên gia tài chính đang theo dõi sát sao diễn biến chính sách thương mại và tiền tệ của Mỹ, nhận định rằng bất kỳ động thái hạ nhiệt nào từ Nhà Trắng cũng sẽ giúp ổn định thị trường vốn đang bất ổn vì lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu...