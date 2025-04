Giá USD hôm nay 21.4.2025: Đô tự do quay đầu giảm

Sáng 21.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.907 đồng, tăng 9 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.770 đồng, bán ra lên 26.130 đồng. Nhưng ACB giữ nguyên giá mua chuyển khoản 25.770 đồng, bán ra 26.120 đồng như cuối tuần qua… Ngược lại, giá USD tự do quay đầu đi xuống khi còn mua vào 26.250 đồng, bán ra 26.350 đồng, giảm 90 đồng so với cuối tuần qua.

Cùng chiều đồng USD, giá euro tại ngân hàng Vietcombank tiếp tục đà tăng khi được mua chuyển khoản 29.310 đồng, bán ra 30.607 đồng, cao hơn cuối tuần qua 284 - 297 đồng.

Giá USD thế giới chưa thoát khỏi đà giảm. Hiện USD-Index đứng ở mức 98,58 điểm, giảm 0,8 điểm so với hôm qua. Đồng USD từ đầu tháng 4 đã trượt dài khi nhà đầu tư mạnh tay bán ra. Đặc biệt chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến nhà đầu tư càng thấy rủi ro khi khó dự báo.

Theo Nikkei Asia, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, thị trường đầy rẫy đồn đoán rằng Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh việc bán trái phiếu Chính phủ Mỹ trong danh mục đầu tư của họ. Trong khi đó, Nhật Bản hiện vẫn là quốc gia nước ngoài nắm giữ nợ chính phủ Mỹ lớn nhất. Trong các cuộc đàm phán thuế quan song phương sắp tới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng sẽ trao đổi về vấn đề tiền tệ.

Tuần qua, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - cho biết Fed sẽ chờ thêm dữ liệu về hướng đi của nền kinh tế trước khi thay đổi lãi suất, nhưng cảnh báo rằng các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có nguy cơ đẩy lạm phát và việc làm xa hơn so với mục tiêu của ngân hàng trung ương. Áp lực lạm phát Mỹ gia tăng càng khiến kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của USD...