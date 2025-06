Giá USD hôm nay 12.6.2025: Ngân hàng tăng

Các ngân hàng tăng giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.820 - 25.850 đồng, bán ra 26.210 đồng; ACB mua vào 25.820 - 25.850 đồng, bán ra 26.200 đồng; Vietinbank mua vào 25.855 đồng, bán ra 26.2125 đồng… Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng mạnh. Tại Vietcombank, giá EUR tăng thêm 300 đồng, mua vào lên 29.224 - 29.519 đồng, bán ra 30.825 đồng; GBP tăng 300 đồng, mua vào lên 34.448 - 34.796 đồng, bán ra 35.911 đồng; CHF tăng 200 đồng, lên 31.032 - 31.346 đồng, bán ra 32.350 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 2 - 6.6) đạt khoảng 532.069 tỉ đồng, bình quân 106.414 tỉ đồng/ngày, tăng 7.329 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 86% và 10%. Lãi suất bình quân USD ở các kỳ hạn có xu hướng ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần không đổi so với tuần trước, lần lượt giữ ở mức 4,29%/năm và 4,32%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,03%/năm xuống 4,42%/năm.

Trên thị trường thế giới, giá đô la Mỹ giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,5 điểm, xuống còn 98,64 điểm. Đồng USD đã giảm sau khi lạm phát ở Mỹ tăng chậm hơn dự kiến, điều này cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất sớm hơn dự đoán. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,1% trong tháng 5 sau khi tăng 0,2% trong tháng 4. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán CPI sẽ tăng 0,2%. Tuy nhiên, lạm phát hằng năm đã tăng 2,4% so với mức 2,3% trong tháng 4.

Đồng bạc xanh đã tạm thời thu hẹp đà giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất. Theo đó, Bắc Kinh sẽ cung cấp nam châm và khoáng sản đất hiếm, trong khi Mỹ sẽ cho phép sinh viên Trung Quốc học tại các trường cao đẳng và đại học của nước này.