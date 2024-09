Giá USD hôm nay 12.9.2024: Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 25 đồng/USD, xuống còn 24.187 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD 5 đồng, Vietcombank mua vào còn 24.350 - 24.380 đồng, bán ra 24.720 đồng; ACB mua vào 24.350 - 24.380 đồng, bán ra 24.710 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm nhẹ thêm 5 đồng, xuống còn 25.090 đồng chiều mua vào, bán ra 25.170 đồng. Hôm nay, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện mua 100 triệu USD từ các ngân hàng thương mại.



Ngân hàng tiếp tục giảm giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,2 điểm, lên 101,7 điểm. Trước đó, USD chịu áp lực khi các nhà đầu tư đặt cược khả năng Phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5.11 sau cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng cử viên vào ngày 11.9 (theo giờ địa phương).

Tỷ giá tăng trở lại sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát. Dữ liệu mới công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,2% vào tháng 8, tương ứng với mức tăng của tháng 7. Trong 12 tháng tính đến tháng 8, CPI đã tăng 2,5%, mức tăng theo năm nhỏ nhất kể từ tháng 2.2021 và giảm so với mức tăng 2,9% của tháng 7. Điều này góp phần làm giảm đáng kể khả năng cắt giảm lãi suất 0,5% vào tuần tới.

Đồng bạc xanh đã ghi nhận mức tăng so với franc Thụy Sĩ, bảng Anh và yen Nhật, nhưng lại giảm so với đồng EUR. USD tăng 0,54% so với franc Thụy Sĩ ở mức 0,85155 franc, sau khi đạt mức cao nhất trong 3 tuần là 0,8544 sau báo cáo lạm phát. Đồng bảng Anh giảm 0,27% so với USD xuống còn 1,3044 USD. Đồng bảng Anh cũng bị kéo xuống trước đó do dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bất ngờ trì trệ vào tháng 7. Tuy nhiên, báo cáo này không làm thay đổi nhiều kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh sẽ hạ lãi suất vào tuần tới.

Đồng USD đạt mức cao nhất trong ngày là 142,55 yen sau số liệu CPI, trước khi giảm 0,16% xuống còn 142,23. Đồng yen đã được thúc đẩy thêm trước đó, khi thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Junko Nakagawa nhấn mạnh lại rằng, Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu tình hình kinh tế và lạm phát không đạt như kỳ vọng.