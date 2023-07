Giá USD hôm nay 13.7.2023: Đồng loạt giảm

Ngày 13.7, các ngân hàng thương mại giảm giá USD thêm 20 đồng so với trước đó. Eximbank mua vào còn 23.440 - 23.520 đồng, bán ra 23.830 đồng; Vietcombank mua vào 23.470 - 23.500 đồng, bán ra 23.840 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD ở mức cao, lên 340 đồng. Ngân hàng bán USD có giá cao hơn thị trường tự do 170 đồng nhưng chiều mua vào lại thấp hơn 120 - 150 đồng/USD. Giá đồng bạc xanh tự do giảm 20 đồng, xuống còn 23.620 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.670 đồng.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất gần 1 điểm, còn 100,55 điểm, xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Ngoài ra, tỷ giá euro so với USD tăng 0,13% ở mức 1,1144. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,06% ở mức 1,2996. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,1%, ở mức 138,38.

Giá USD giảm mạnh khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát giảm thấp hơn dự đoán, chạm đáy 2 năm. Trong tháng 6, chỉ số CPI của Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,2% so với tháng trước. Con số này thấp hơn dự báo của các chuyên gia lần lượt là 3,1% và 0,3%. CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) đã tăng 4,8% so với cùng kỳ và 0,2% so với tháng 5, thấp hơn dự báo tăng 5% và 0,3%.

Thông tin lạm phát giảm là yếu tố thêm phần chắc chắn Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất USD vào cuối tháng này. Sau đó, Fed có thể sẽ tạm dừng tăng để quan sát ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ tác động đến kinh tế trước khi có bước tiếp theo. Thông thường, Fed tăng lãi suất sẽ hỗ trợ cho giá USD tăng, thế nhưng trong lần tăng được dự báo cuối cùng trong năm nay, giá USD lại giảm khá mạnh.