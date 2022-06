Giá USD hôm nay 14.6.2022: Bật tăng mạnh trên thị trường tự do

Sáng 14.6, ngân hàng Vietcombank tăng giá USD lên 30 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 23.300 đồng/USD và bán ra 23.340 đồng/USD. Tương tự, Eximbank tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 23.080 đồng/USD và tăng 30 đồng ở chiều bán ra, lên 23.300 đồng/USD… Giá USD tự do cũng tăng 30 đồng ở chiều mua vào so với hôm qua, lên 23.780 đồng/USD và tăng đến 50 đồng ở chiều bán ra lên 23.880 đồng/USD.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD-Index đạt mức 105,04 điểm, tăng 0,53 điểm so với hôm qua. Thị trường tài chính đã biến động mạnh trong phiên đầu tuần sau khi số liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ tăng vọt. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ đã tăng 8,6% so với 1 năm trước và tăng 1% so với tháng 4, vượt mức dự đoán của các chuyên gia. Điều này đẩy lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên mức 3,15% và kỳ hạn 30 năm ở mức 3,22%, cả hai đều ở mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua.





Theo Bloomberg, các chuyên gia kinh tế tại các công ty tài chính hàng đầu Phố Wall đã nhanh chóng thay đổi dự báo lãi suất. Chẳng hạn, Goldman Sachs và Nomura Holdings cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần này lẫn tháng 7 tới. JPMorgan cũng dự đoán mức tăng 75 điểm cơ bản cho cuộc họp tuần này, “nối gót” Barclays và Jefferies - hai ngân hàng đã điều chỉnh nhận định về chính sách tiền tệ của Fed từ cuối tuần trước. Khả năng tăng cao lãi suất của Fed đã đẩy đồng bạc xanh tăng vọt trong khi các tài sản mang tính rủi ro như cổ phiếu, tiền số đồng loạt lao dốc.

Dữ liệu của Đại học Michigan mới đây cũng cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ vào đầu tháng 6 đã tụt xuống mức thấp kỷ lục. Những người tham gia khảo sát dự đoán lạm phát sẽ đạt khoảng 3,3% trong 5 đến 10 năm tới - mức cao nhất từ năm 2008 và tăng so với khoảng 3% vào tháng 5.