Giá USD hôm nay 14.3.2023: Khắp nơi tuột dốc

Sáng 14.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.618 đồng, giảm 20 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng lao dốc. Chẳng hạn, ngân hàng Eximbank giảm 100 đồng so với hôm qua, xuống còn mua vào 23.350 đồng/USD và bán ra 23.730 đồng. Ngân hàng Vietcombank giảm 100 đồng, đưa giá mua 23.370 đồng/USD và bán ra 23.740 đồng…

Giá USD tự do cũng lao dốc khi mua vào còn 23.580 đồng và bán ra 23.750 đồng. So với hôm qua, đô la tự do giảm 170 đồng ở chiều mua vào và giảm 70 đồng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giá mua bán ở các điểm thu đổi ngoại tệ nhảy vọt lên 170 đồng thay vì mức 70 đồng như những ngày vừa qua.

Giá USD lao dốc lan rộng trên thế giới NGỌC THẮNG

Giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm với chỉ số USD-Index rớt 0,42 điểm, xuống 103,75 điểm.

Việc 2 ngân hàng Mỹ liên tiếp phá sản khiến thị trường tài chính rối loạn nhưng ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng có thể cú sốc này sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm hoặc thậm chí ngừng nâng lãi suất, đẩy giá USD giảm mạnh.

Nhà đầu tư hiện đang hy vọng rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 21 - 22.3. Đồng thời nhiều người cũng dự báo vào cuối năm nay, Fed sẽ cắt giảm 0,75 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống mức mục tiêu 4 - 4,25% sau khi có thể đạt mức sát 5% vào tháng 5 tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 13.3 biến động mạnh khi các chỉ số tăng giảm liên tục trong phiên. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn chịu áp lực sau đợt trượt giá hồi tuần trước, với cổ phiếu JPMorgan Chase và Citigroup đều suy giảm. Cổ phiếu ngân hàng nhỏ thậm chí còn giảm nhiều hơn, dẫn đầu là đà lao dốc hơn 61% của cổ phiếu First Republic.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, ghi nhận mức cao chưa từng thấy kể từ cuối năm 2022 và tiến gần vùng được xem là rủi ro cao, tăng gần 2 điểm lên 26,52.

Kết thúc phiên giao dịch 13.3 (rạng sáng giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones mất 90,50 điểm, tương đương 0.28%, xuống còn 31.819,14 điểm dù có lúc mất hơn 284 điểm vào đầu phiên. Tương tự, chỉ số S&P 500 giảm 0,15% xuống 3.855,76 điểm, sau khi có thời điểm giảm tới 1,37%. Riêng chỉ số Nasdaq Composite lội ngược dòng khi cộng 0,45% lên 11.188,84 điểm.