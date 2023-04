Giá USD hôm nay 14.4.2023: Giá mua USD của các ngân hàng thấp hơn Ngân hàng Nhà nước

Các ngân hàng thương mại cổ phần giảm giá USD vào sáng 14.4. Eximbank mua vào 23.210 - 23.290 đồng, bán ra 23.590 đồng; Vietcombank mua vào 23.240 - 23.270 đồng, bán ra 23.610 đồng… Giá USD trên thị trường liên ngân hàng giảm thêm 8 đồng, xuống còn 23.440 đồng/USD, thấp hơn giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 10 đồng. Vì thế, rất có khả năng nhà điều hành mua lại ngoại tệ trên thị trường.

Giá USD trên thị trường liên ngân hàng giảm TN

Chỉ số USD-Index trên thị trường quốc tế giảm mạnh 0,5 điểm, xuống còn 100,95 điểm. Báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 của Mỹ vừa công bố cho thấy mức giảm 0,5% so với tháng 2. Báo cáo giúp gây thêm áp lực giảm giá đối với chỉ số đô la Mỹ, vốn đã chạm mức thấp nhất trong 2,5 tháng.

Báo cáo PPI được điều chỉnh sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nhẹ hơn một chút được công bố giữa tuần qua, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 5,1%. Tuy nhiên, chỉ số CPI cơ bản cao hơn 0,1% so với dự kiến. Chuyên gia trên thị trường quốc tế dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ở mức 5% vào tháng 6, trước khi giảm xuống 4,34% vào tháng 12.

Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng hơn dự kiến vào tuần trước , một dấu hiệu nữa cho thấy các điều kiện thị trường lao động đang nới lỏng do chi phí vay cao hơn làm giảm nhu cầu trong nền kinh tế. Thị trường chờ đợi tin doanh số bán lẻ của Mỹ được công bố vào cuối tuần, thông tin này sẽ được phân tích mức độ ảnh hưởng của lạm phát đến chi tiêu của người tiêu dùng.