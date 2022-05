Giá USD hôm nay 15.5.2022: Tăng suốt tuần

Sáng 15.5, giá USD ghi nhận tại các ngân hàng đồng loạt đi lên. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua vào với giá 22.920 đồng/USD và bán ra 23.230 đồng/USD, tăng 140 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, Eximbank mua vào là 22.980 đồng/USD và bán ra 23.190 đồng/USD, tăng 130 - 140 đồng sau một tuần… Giá USD tự do cũng tăng 400 đồng ở chiều mua vào, lên 23.940 đồng/USD và tăng 360 đồng ở chiều bán ra, lên 24.000 đồng/USD.

Ngược lại, giá euro tại các ngân hàng thương mại sụt giảm trong tuần này. Ví dụ Vietcombank mua vào là 23.347 đồng/euro và bán ra 24.655 đồng/euro, giảm 216 - 228 đồng so với cuối tuần qua. Hay ngân hàng Eximbank giảm 46 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống 23.760 đồng/euro và bán ra 24.227 đồng/euro… Còn giá euro trên thị trường tự do cũng giảm 20 đồng, đưa giá mua vào xuống 24.850 đồng/euro và chiều bán ra xuống 24.950 đồng/euro.





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đứng ở mức 104,45 điểm, tăng 0,83 điểm so với cuối tuần qua. Đồng đô la Mỹ đã lập đỉnh mới trong hơn 20 năm qua sau khi tăng 6 tuần liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng tăng trưởng toàn cầu chậm lại và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa nước này rơi vào suy thoái. Lạm phát cao và lộ trình tăng lãi suất của Fed đã làm dấy lên lo ngại trên thị trường về việc kinh tế tăng trưởng chậm lại. Đồng thời những lo lắng khi tác động từ cuộc xung đột Ukraine - Nga và chính sách zero-Covid của Trung Quốc chưa giảm khiến nhà đầu tư tiếp tục chọn trú ẩn vào đồng bạc xanh.

Đây cũng là nguyên nhân khiến đồng euro vẫn trên đà giảm trong sáu tuần qua. Dù vậy, đồng tiền chung châu Âu đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 năm để tăng trở lại trong tuần này. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng sự tăng giá này là chưa bền vững và có thể còn tiếp tục đi xuống...