Giá USD hôm nay 9.5.2022: Tăng vọt sáng đầu tuần

Sáng 9.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.135 đồng/USD, tăng 5 đồng so với cuối tuần qua. Còn giá USD tại ngân hàng Vietcombank vẫn được giữ nguyên khi mua vào là 22.780 đồng/USD và bán ra 23.090 đồng; Eximbank cũng duy trì giá mua vào 22.850 đồng/USD và bán ra 23.050 đồng/USD... Riêng giá USD tự do tăng vọt lên mức mua vào 23.660 đồng/USD và bán ra 23.730 đồng/USD, cao hơn 120 đồng ở chiều mua vào và cao hơn 100 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đầu tuần tăng lên 103,94 điểm, cộng thêm 0,32 điểm so với cuối tuần qua. Đồng USD mở cửa tuần mới vẫn dao động quanh mức cao nhất trong hai thập kỷ. Sức mạnh của đồng USD được tiếp tục củng cố sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất 0,5%, đánh dấu bước nâng lãi suất mạnh nhất trong hơn 20 năm. Lãi suất ở Mỹ tăng lên khuyến khích giới đầu tư quốc tế bán các tài sản định giá bằng các đồng tiền khác để rót vốn vào tài sản định giá bằng USD và cả bản thân đồng USD. Bên cạnh đó, nhà đầu tư lo lắng Fed sẽ tiếp tục chính sách diều hâu trong cuộc chiến chống lạm phát và lựa chọn trú ẩn vào đồng bạc xanh trước sự sụt giảm khá mạnh của thị trường chứng khoán. Bản thân đồng USD thường hưởng lợi khi lãi suất ở Mỹ tăng và khi kinh tế toàn cầu suy thoái hoặc vào những thời điểm rủi ro địa chính trị gia tăng, chẳng hạn xung đột quân sự Nga - Ukraine, bởi đó là những khi giới đầu tư tìm đến với các tài sản mang tính an toàn cao.





Trong khi đó, lạm phát khu vực đồng euro đạt kỷ lục 7,5% trong tháng vừa qua và các nhà lập pháp Nhật Bản đang lo lắng khi đồng yen hiện ở mức thấp nhất trong 20 năm. Lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở châu Âu và Nhật Bản, chưa thể thắt chặt chính sách như những gì Fed đã làm...