Giá USD hôm nay 15.10.2023: Ngân hàng vượt 24.600 đồng

Sáng 15.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần đi lên. Cụ thể, ngân hàng Eximbank mua vào 24.230 đồng và bán ra 24.620 đồng, tăng 100 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Vietcombank cộng 65 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 24.245 đồng và bán ra lên 24.615 đồng.

Tương tự, giá euro cũng tăng. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro với mức 25.106 đồng và bán ra 26.484 đồng, tăng 95 đồng so với cuối tuần trước. Nhưng yen Nhật lại giảm giá khi được Vietcombank mua vào 158,67 đồng và bán ra 167,96 đồng, thấp hơn từ 0,36 - 0,38 đồng...

Giá USD tăng cao trong tuần ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD quốc tế có nhiều phiên sụt giảm nhưng tổng kết tuần vẫn cao hơn. Cuối tuần, chỉ số USD-Index đạt 106,65 điểm, cao hơn 0,56 điểm so với cuối tuần trước. Yen Nhật cũng tiếp tục giảm so với cuối tuần trước khi hiện 1 USD quy đổi được 149,56 yen; euro giảm so với USD khi quy đổi 1 euro thành 1,0516 USD...

Đồng bạc xanh đã có phiên lên cao sau khi báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9 tăng hơn dự kiến. Điều này làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Mỹ) sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm khoảng 9 điểm cơ bản xuống còn 4,62% thấp hơn gần 2 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng đã hạ khoảng 1 điểm cơ bản. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin rằng lợi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Đó cũng là nguyên nhân giúp đồng bạc xanh duy trì ở mức cao.

Ông Bipan Rai, chuyên gia ngoại hối khu vực Bắc Mỹ tại CIBC Capital Markets cho biết, Fed đang chuẩn bị tăng lãi suất thêm một lần nữa, rất có thể là vào tháng 12.

Hơn nữa, cuộc xung đột Hamas - Israel tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng xảy ra khủng hoảng nguồn cung dầu, dẫn đến ảnh hưởng tồi tệ với kinh tế thế giới nói chung. Đồng USD cũng được xem là một trong những tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhà đầu tư lo âu về tương lai của kinh tế toàn cầu...