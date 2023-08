Giá USD hôm nay 15.8.2023: Tiếp tục tăng cao nhưng 'đô' tự do thua xa ngân hàng

Sáng 15.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.881 đồng, tăng 33 đồng so với hôm qua. Giá giao dịch tham khảo của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng tăng 12 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá bán lên 24.990 đồng trong khi chiều mua vẫn giữ nguyên 23.440 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD đồng loạt tăng cao từ cuối ngày 14.8. Cụ thể, ngân hàng Eximbank tăng thêm 10 đồng, đưa giá mua lên 23.590 đồng và bán ra lên 23.970 đồng; Vietcombank mua vào 23.620 đồng và bán ra 23.990 đồng, cộng thêm 60 đồng so với 24 giờ trước đó...

Tại các điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM, giá USD được mua vào 23.800 đồng và bán ra 23.900 đồng, tăng thêm 50 đồng so với hôm qua. Giá USD tự do đang thấp hơn các ngân hàng gần 100 đồng.

Giá USD sáng 15.8 tiếp tục tăng NGỌC THẮNG

Tương tự, giá euro cũng tăng trở lại như Vietcombank mua vào 25.418 đồng và bán ra 26.840 đồng, cộng thêm 104 - 109 đồng. Ngược lại, yen Nhật được mua vào 159,9 đồng và bán ra 169,28 đồng, giảm 0,67 đồng...

Giá USD thế giới vẫn đang trong đà tăng khi chỉ số USD-Index tăng lên 103,15 điểm, cộng thêm 0,21 điểm so với hôm qua. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ “dựa trên dữ liệu” để quyết định có tăng lãi suất trong các cuộc họp tới hay không, bất chấp lạm phát đang hạ nhiệt nhanh chóng và thị trường việc làm vẫn ổn định.

Cuối tuần qua, Cục Thống kê lao động Mỹ công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 7 đã tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của thị trường 0,7%. Ngoài ra, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) trong tháng 7 đã giảm xuống 71,2, thấp hơn mức dự báo 71,4... Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn nghiêng về hướng Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp thường kỳ diễn ra vào tháng 9 tới.

Trong khi đó, đồng yen Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, ở mức quy đổi 1 yen Nhật thành 145,32 USD. Lợi suất trái phiếu ở mức thấp của Nhật Bản đã khiến đồng tiền này trở thành mục tiêu cho những người bán khống và giao dịch tài trợ. Với khoảng cách lãi suất ngày càng lớn giữa Nhật Bản và Mỹ dẫn đến sự suy yếu của đồng yen...