Giá USD ngân hàng bật qua 24.000 đồng

Sacombank tăng giá mua USD tiền mặt và chuyển khoản lên 23.615 - 23.675 đồng, còn giá bán USD chuyển khoản và tiền mặt lên 23.968 - 24.0018 đồng. Giá USD tại ACB mua vào tiền mặt và chuyển khoản từ 23.550 - 23.670 đồng, bán USD chuyển khoản và tiền mặt từ 23.970 - 24.000 đồng. Vietcombank mua vào với giá 23.620 - 23.650 đồng, bán ra 23.990 đồng; Eximbank mua USD với giá 23.580 - 23.660 đồng, bán ra 23.960 đồng… Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán USD trong ngân hàng giữ ở mức từ 340 - 400 đồng.



Ngân hàng tăng giá USD lên 24.000 đồng NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND tăng 0,13% so với cuối tuần qua, lên 23.782 đồng, ghi nhận mức tăng trong tuần 0,24%. So với mức thấp nhất trong 1 năm qua, giá USD hiện cao hơn 380 đồng nhưng nếu so với mức cao nhất thì thấp hơn gần 1.100 đồng.

Trong khi đó, lãi suất USD ngày 14.8 điều chỉnh giảm nhẹ 0,02%/năm so với tuần trước. Lãi suất USD kỳ hạn qua đêm còn 5,02%/năm, 1 tuần 5,13%, 2 tuần còn 5,2%, 1 tháng 5,31%, 3 tháng 5,53%, 6 tháng 5,61%, 9 tháng 5,7%, 1 năm 5,73%.

Lãi suất USD giao dịch giữa các nhà băng trên thị trường liên ngân hàng có mức cao hơn tiền đồng (VND) từ 0,4 - 4,9%/năm ở các kỳ hạn dưới 6 tháng. Cụ thể, lãi suất VND kỳ hạn qua đêm còn 0,21%/năm, 1 tuần còn 0,45%, 2 tuần còn 0,65%, 1 tháng còn 1,7%, 2 tháng còn 3,25%, 3 tháng còn 3,55%, 6 tháng là 5,33%… Lãi suất tiền đồng đang thấp hơn 8% so với mức cao nhất trong 52 tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh giảm nhẹ, chỉ số USD-Index còn 102,86 điểm, giảm 0,01%.