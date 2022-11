Giá USD hôm nay 16.11.2022: Tự do rớt nhanh về 25.000 đồng

Sáng 16.11, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.677 đồng như hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại ngân hàng Eximbank tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 24.620 đồng/USD và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 24.860 đồng; Ngân hàng Vietcombank tăng thêm 5 đồng, mua vào 24.580 đồng/USD và bán ra 24.860 đồng... Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục đi xuống khi mua vào 24.850 đồng/USD và bán ra 25.000 đồng, giảm 100 đồng so với hôm qua...

Trong khi đó, giá euro tại ngân hàng Eximbank tăng thêm 72 đồng so với hôm qua và được mua vào 25.266 đồng và bán ra 25.867 đồng. Giá giao dịch euro ở một số điểm thu đổi ngoại tệ ngoài ngân hàng là 25.450 đồng/euro và bán ra 25.700 đồng/euro...

Trên thị trường quốc tế, đồng USD lại sụt giảm khi chỉ số USD-Index còn 106,63 điểm. Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 cho thấy mức tăng 0,2% so với tháng liền trước, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 0,4% mà các nhà kinh tế của Dow Jones ước tính. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tháng 10 vừa qua tăng 8%, thấp hơn mức 8,4% của tháng 9 và con số kỷ lục 11,7% vào tháng 3.





Tuần trước, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát thấp hơn so với dự báo, đồng thời đã hạ nhiệt đáng kể so với các tháng trước. Điều này càng giúp cho nhà đầu tư có thêm cơ sở để cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thấp hơn trong tháng 12. Đây là nguyên nhân chính khiến đồng bạc xanh liên tục sụt giảm.

Thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch khá lạc quan sau khi lạm phát nước này có dấu hiệu hạ nhiệt. Đóng cửa phiên giao dịch 15.11 (rạng sáng 16.11 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 56,22 điểm, tương đương 0,17% lên 33.592,92 điểm; chỉ số S&P 500 cộng 0,87% lên 3.991,73 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,45% lên 11.358,41 điểm. Chứng khoán Mỹ đã tăng phiên thứ 3 trong 4 phiên vừa qua, và tất cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng trong tháng 11. Dow Jones cộng 2,6% từ đầu tháng đến nay; S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 3,1% và 3,4% trong khoảng thời gian này...