Giá USD hôm nay 16.1.2024: Quay đầu đi xuống

Sáng 16.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.987 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng quay đầu đi xuống như Eximbank giảm 30 đồng so, đưa giá mua xuống 24.240 đồng và giá bán ra xuống 24.630 đồng…

Giá USD sáng 16.1 đồng loạt giảm NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới nhích nhẹ. Chỉ số USD-Index hiện ở mức 102,8 điểm, tăng 0,6 điểm so với hôm qua. Nhìn chung, đồng bạc xanh trong những ngày gần đây đang duy trì xu hướng đi ngang do không có nhiều thông tin mới.

Theo một số nhà phân tích, các nhà đầu tư bắt đầu có động thái về việc đặt cược vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới sau khi số liệu công bố vào tuần qua cho thấy chỉ số PMI sản xuất ở Mỹ giảm bất ngờ trong tháng 12.2023 và làm giảm lợi suất trái phiếu Mỹ.

Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 3 đạt khoảng 78% theo công cụ CME FedWatch.

Bên cạnh đó, các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhấn mạnh việc đợi đến khi có thêm dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định về việc thay đổi lãi suất. Cuối tuần qua, Giám đốc Kinh tế của ECB - Ohilip Lane - cho biết, ngân hàng trung ương sẽ có công bố quan trọng vào tháng 6 để đưa ra quyết định cho một loạt đợt cắt giảm lãi suất, nhưng nếu thực hiện quá sớm sẽ tạo ra kịch bản xấu. Tuần trước, Chủ tịch ECB - Christine Lagarde - nói rằng giai đoạn khó khăn và tồi tệ nhất liên quan đến lạm phát có lẽ đã qua, và lãi suất sẽ được cắt giảm nếu ECB nhận thấy rằng lạm phát đã giảm về mức mục tiêu 2%...