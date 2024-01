Giá USD hôm nay 2.1.2024: Duy trì mức thấp trong ngày đầu năm mới

Sáng 2.1, ngày làm việc đầu năm mới, giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi. Cụ thể, Eximbank tiếp tục mua vào 24.000 đồng, bán ra 24.420 đồng; Ngân hàng Vietcombank cũng giữ nguyên giá mua 24.050 đồng và bán ra 24.420 đồng...

Tương tự, giá USD tự do cũng chưa thay đổi nhiều so với cuối tuần qua khi vẫn được mua vào 24.620 đồng, bán ra 24.700 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn ngân hàng gần 300 đồng.

Giá USD sáng 2.1 trong ngân hàng không thay đổi NGỌC THẮNG

Theo báo cáo mới đây từ Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (United Overseas Bank), tỷ giá USD/VND đã giảm xuống mức thấp hơn sau khi đạt mức dự báo 23.500 trong quý 4/2023. Mặc dù VND đi theo xu hướng phục hồi ngoại hối rộng khắp châu Á, nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do phục hồi kinh tế khiêm tốn vào năm 2024. Nhìn chung, UOB dự báo tỷ giá USD/VND cập nhật của UOB là 24.000 đồng trong quý 1/2024; đạt 23.800 trong quý 2/2024; đạt 23.600 trong quý 3/2024 và 23.500 trong quý 4/2024.

Giá USD thế giới đầu năm mới cũng chưa có nhiều biến động. Chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên 101,38 điểm, tăng 0,32 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh ghi nhận mức mất giá hàng năm mạnh nhất so với đồng euro và rổ tiền tệ kể từ 2020 do kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Câu hỏi đặt ra là khi nào Fed bắt đầu cắt giảm và khả năng giảm bao nhiêu? Theo ông Brad Bechtel, chuyên gia ngoại hối toàn cầu tại Jefferies, đồng USD đã suy yếu khá nhiều trước kỳ vọng về chu kỳ cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed và dự báo sẽ giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào năm 2024 tại cuộc họp chính sách tháng 12.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết đang tiến gần hơn đến việc kết thúc chính sách lãi suất âm, dù vẫn giữ quan điểm là ngân hàng này không vội thay đổi chính sách.