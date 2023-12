Giá USD hôm nay 26.12.2023: Đô la Mỹ trong ngân hàng tăng trở lại

Sáng 26.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.870 đồng, giảm 15 đồng so với hôm qua. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu đi lên. Chẳng hạn, Eximbank tăng 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 24.010 đồng, bán ra 24.400 đồng. Tương tự, Vietcombank cộng thêm 10 đồng, mua vào 24.040 đồng và bán ra 24.410 đồng...

Ngược lại, giá USD tự do đứng yên khi vẫn mua vào 24.700 đồng và bán ra 24.800 đồng. Dù vậy, chênh lệch giữa giá USD tự do với các ngân hàng thương mại đang ở mức cao, khoảng 400 - 410 đồng.

Giá USD sáng 26.12 trong ngân hàng tăng trở lại NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế vẫn tiếp tục đi lùi. Chỉ số USD-Index còn 101,28 điểm, giảm 0,08 điểm so với hôm qua.

Trong một báo cáo mới đây, các chuyên gia kinh tế ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã đưa ra dự báo về lạm phát lõi ở các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và một số thị trường mới nổi. Họ dự báo vào cuối năm 2024, lạm phát trung bình của nhóm nền kinh tế này có thể về gần hoặc bằng mức mục tiêu của các ngân hàng trung ương đưa ra.

Còn theo ông Michael Saunders, Cố vấn cấp cao tại Oxford Economics, kỳ vọng lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chạm mức 1,3% trong quý 4/2024 và ở Mỹ là về 2,2% (tính theo chỉ số tiêu dùng cá nhân - PCE). Mới đây, chỉ số PCE tháng 11 của Mỹ được công bố ở mức 2,6%, giảm từ mức 2,9% trong tháng 10.

Trước đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2% và vẫn đang thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát về mức này. Triển vọng lạm phát xuống thấp sẽ khiến các ngân hàng trung ương giảm lãi suất. Chẳng hạn, Fed đã dự báo sẽ thực hiện 3 hoặc 4 lần giảm lãi suất (25 điểm cơ bản) trong năm 2024...