Giá USD hôm nay 21.12.2023: Đô la tự do tăng

Ngày 21.12, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 18 đồng, xuống còn 23.920 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 20 đồng, Eximbank mua vào còn 24.100 - 24.180 đồng, bán ra 24.490 đồng; Vietcombank mua 24.130 - 24.160 đồng, bán ra 24.500 đồng… Riêng thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng gần 20 đồng, lên 24.690 đồng chiều mua vào, bán ra 24.740 đồng. Giá USD tự do cao hơn ngân hàng 240 đồng do giá vàng trong nước liên tục tăng cao, phá các kỷ lục. Đồng thời, giá vàng trong nước cao hơn thế giới lên hơn 15 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 2 - 2,5 triệu đồng/lượng ở vàng nhẫn đã kéo đô la Mỹ đi lên.



Ngân hàng giảm giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,5 điểm, lên 102,06 điểm. Đồng USD phục hồi khi dữ liệu mới công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tháng 12 tăng hơn dự kiến. Tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ được cải thiện trong tháng 12, với chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tăng lên 110,7 từ 101 điểm trong tháng 11 và cao hơn con số dự báo 103,8. Đây là chỉ báo hàng đầu vì có thể dự báo chi tiêu của người tiêu dùng, đóng vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế tổng thể. Chỉ số càng cao chứng tỏ niềm lạc quan của người tiêu dùng càng cao.

Thêm vào đó, Anh công bố lạm phát giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua, làm tăng suy đoán về việc Ngân hàng Anh (BoE) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 giảm xuống 3,9% so với mức 4,6% trong tháng 10. Tháng 10.2022, lạm phát tại Anh đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 41 năm là 11,1% do giá năng lượng tăng trong xung đột Nga - Ukraine. Tuần trước, BoE giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức đỉnh trong 15 năm là 5,25% nhưng cảnh báo vẫn sẽ tăng lãi suất để giải quyết tình trạng giá tiêu dùng cao dai dẳng.