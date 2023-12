Giá USD hôm nay 25.12.2023: 'Đô' tự do tăng cao ngược ngân hàng

Sáng 25.12, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Eximbank giảm 20 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua xuống 24.000 đồng, bán ra 24.390 đồng. Trong khi Vietcombank duy trì giá mua 24.030 đồng và bán ra 24.400 đồng...

Ngược lại, giá USD tự do tăng mạnh từ 30 - 70 đồng, đưa giá mua vào lên 24.700 đồng và bán ra 24.800 đồng. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá USD tự do với các ngân hàng thương mại lên khoảng 400 đồng.

Giá USD trong nước từ đầu tháng 12 đã dần hạ nhiệt. Tính đến giữa tháng 12, tỷ giá liên ngân hàng VND/USD đã tăng khoảng 3% so với đầu năm, nhưng cũng giảm 1,4% so với đỉnh. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, tiền đồng vẫn khá ổn định nếu so với một số đồng tiền khác trong khu vực.

Giá USD tự do sáng 25.12 tăng cao ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD quốc tế vẫn đứng ở mức thấp khi chỉ số USD-Index còn 101,36 điểm. Đồng bạc xanh đã chịu áp lực bán mạnh kể từ sau cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước với tuyên bố ôn hòa về chính sách tiền tệ. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) tháng 11 của Mỹ công bố cuối tuần qua tăng thấp hơn dự báo. Đây là số liệu ưa thích của Fed để đo áp lực lạm phát. Vì vậy, thông tin này càng củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Fed sẽ sớm giảm lãi suất.

Hiện thị trường tập trung nhiều hơn vào quan điểm lạm phát của Fed và lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Trước đó, Ủy ban Thị trường Mở liên bang Mỹ (FOMC) thuộc Fed đã công bố giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp ở mức 5,25 - 5,5%. Đáng chú ý, các quan chức dự báo có 3 đợt hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2024. Thị trường kỳ vọng đợt giảm lãi suất đầu tiên diễn ra vào tháng 3.2024. Điều đó đưa đến khả năng đồng USD tiếp tục giảm cho đến năm 2024...