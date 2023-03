Giá USD hôm nay 16.3.2023: Lượng USD dồi dào, giá đứng yên

Ngày 16.3, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 3 đồng, lên 23.622 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tăng 8 đồng, lên 23.583 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD, Eximbank mua vào 23.350 - 23.430 đồng, bán ra 23.730 đồng; Vietcombank mua vào 23.390 - 23.420 đồng, bán ra 23.760 đồng…

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng của USD giảm 0,02 - 0,04% ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, giao dịch kỳ hạn qua đêm còn 4,44%/năm; 1 tuần còn 4,58%/năm; 2 tuần còn 4,7%/năm, 1 tháng 4,83%/năm... Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 10.000 tỉ đồng kỳ hạn 28 ngày, lãi suất giảm còn 5,5%/năm nhưng các thành viên chỉ trúng thầu hơn 562 tỉ đồng. Lượng tiền bơm ra thị trường lớn nhưng các ngân hàng tham gia không nhiều cho thấy thanh khoản thị trường đã khả quan hơn.

Thêm vào đó, lượng USD trên thị trường dồi dào hơn khiến giá USD ít biến động. Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 2 cả nước xuất siêu 2,8 tỉ USD, lũy kế 2 tháng đầu năm xuất siêu 3,44 tỉ USD.

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh, chỉ số USD-Index tăng 1 điểm, lên 104,81 điểm. Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) lõi đi ngang trong tháng 2 sau khi tăng nhẹ 0,1% ở tháng trước đó, thấp hơn mức tăng 0,4% theo dự báo. PPI toàn phần tại quốc gia này giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước sau khi tăng 0,3% ở tháng 1, trái với dự báo tiếp tục tăng 0,3%. So với cùng kỳ 2022, PPI lõi và PPI toàn phần lần lượt tăng 4,4% và 4,6%. Tiếp theo, doanh số bán lẻ lõi và doanh số bán lẻ toàn phần tại Mỹ lần lượt giảm 0,1% và 0,4% trong tháng 2 sau khi cùng tăng mạnh 2,4% và 3,2% ở tháng 1, gần sát với mức giảm 0,1% và 0,3% theo dự báo. So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán lẻ lõi và doanh số bán lẻ toàn phần lần lượt tăng 5,4% và 6,4%.

Thị trường tài chính châu Âu và Mỹ đã có sự phản ứng khá mạnh khi thông tin Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) đứng trước khó khăn về thanh khoản. Các nhà đầu tư lo ngại sau khi Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia, nhà đầu tư lớn nhất của Credit Suisse, cho biết họ không thể cung cấp thêm bất kỳ khoản tài trợ nào. Ngay sau đó, cơ quan quản lý Thụy Sĩ cho rằng ngân hàng trung ương nước này sẽ cung cấp thanh khoản cho Credit Suisse nếu cần thiết.