Giá USD hôm nay 16.3.2024: Thị trường tự do tiếp tục tăng cao

Các ngân hàng tăng giá USD thêm 20 đồng, Eximbank mua vào lên 24.490 - 24.570 đồng, bán ra 24.880 đồng; Vietcombank mua vào 24.520 - 24.550 đồng, bán ra 24.890 đồng… Giá mua và bán USD chênh nhau từ 310 - 390 đồng. Giá USD trong ngân hàng thấp hơn tự do ngày càng cao, lên 750 đồng. Giá đô tự do mua vào 25.560 đồng, bán ra 25.640 đồng (tăng 70 đồng). Trong tuần qua, giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do đã tăng khoảng 240 đồng.



Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 103,4 điểm. Chỉ số DXY đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần là 0,7%, lớn nhất kể từ giữa tháng 1. Mỹ vừa công bố những dữ liệu kinh tế cho thấy vẫn ổn định, điều này có thể khiến Cục Dự trữ liên bang (Fed) duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc giảm số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lĩnh vực sản xuất của Mỹ đang phát triển vững chắc, với sản lượng tăng 0,8% trong tháng 2, sau khi điều chỉnh giảm 1,1% trong tháng 1. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Citi cho biết, sự phục hồi trong tháng 2 một phần phản ánh việc điều chỉnh giảm sản lượng tháng 1.

Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát cho thấy niềm tin tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát của Mỹ ít thay đổi trong tháng 3. Con số sơ bộ của Đại học Michigan về chỉ số tổng thể tâm lý người tiêu dùng đạt 76,5 trong tháng 3, không biến động nhiều so với chỉ số 76,9 trong tháng 2.

Fed dự kiến sẽ họp vào tuần tới và sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào liên quan tới việc cắt giảm lãi suất, bởi dữ liệu giá tiêu dùng và sản xuất của Mỹ nóng hơn dự kiến trong tuần này đã khiến các nhà giao dịch hạn chế đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.