Giá USD hôm nay 16.6.2025: Ngân hàng tăng lên kỷ lục

Sáng 16.6, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.993 đồng, tăng 18 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Vietcombank tăng 19 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.882 đồng, bán ra 26.242 đồng; ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.880 đồng nhưng tăng 7 đồng ở chiều bán ra, lên 26.230 đồng; BIDV mua chuyển khoản lên 25.880 đồng và bán ra 26.240 đồng, tăng 25 đồng…

Với giá bán USD vượt 26.240 đồng thì đây là mức kỷ lục mới tại các ngân hàng trong nước. Tương tự, giá USD tự do tăng 20 đồng, đưa giá mua lên 26.220 đồng và bán ra 26.320 đồng.

Giá USD sáng 16.6 tại các ngân hàng tăng vọt lên mức kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index lên 98,24 điểm, cộng 0,05 so với hôm qua. Giới phân tích cho rằng, tình trạng leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran là nhân tố chính thúc đẩy lực cầu đối với các tài sản "trú ẩn an toàn" như USD và vàng trong những ngày gần đây. Phát biểu trên CNBC, ông Jack Janasiewicz, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty Quản lý đầu tư Natixis (Mỹ), nhận định phản ứng ban đầu của thị trường là dễ hiểu, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi sát thời gian kéo dài và mức độ leo thang của xung đột. Mặc dù được hỗ trợ bởi yếu tố địa chính trị, nhưng đồng bạc xanh vẫn đối mặt với áp lực suy yếu, do lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng quan điểm, chuyên gia Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Công ty Monex USA, cho biết trong bối cảnh bất ổn hiện nay, theo phản ứng tâm lý, USD và vàng vẫn là kênh trú ẩn phổ biến. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của thị trường vẫn xoay quanh thuế quan và những rào cản đối với thương mại toàn cầu.

Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát tại Mỹ thấp hơn dự báo đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, qua đó gây áp lực khiến USD vẫn suy yếu...