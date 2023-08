Giá USD hôm nay 16.8.2023: Đồng loạt tăng vượt xa 24.000 đồng

Sáng 16.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.918 đồng, tăng 37 đồng so với hôm qua. Giá USD giao dịch tham khảo của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng tăng 35 đồng trước đó một ngày, đưa giá bán lên 25.025 trong khi chiều mua vẫn giữ nguyên 23.440 đồng. So với đầu năm, giá bán USD đã tăng thêm 245 đồng, tương đương 1%.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tiếp tục tăng như Eximbank tăng thêm 150 - 160 đồng, đưa giá mua lên 23.740 đồng và bán ra lên 24.130 đồng; Vietcombank cũng cộng thêm 155 đồng khi mua vào 23.775 đồng và bán ra 24.145 đồng... Tương tự, giá USD tự do được mua vào 23.880 đồng và bán ra 24.000 đồng, tăng thêm 80 đồng ở chiều mua vào và tăng 100 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá USD sáng 16.8 tiếp tục tăng cao NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn đang trong đà tăng khi chỉ số USD-Index tăng lên 103,27 điểm, cộng thêm 0,12 điểm so với hôm qua. Động lực chính hỗ trợ cho đồng USD là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trên 4,20%.

Ngược lại, đồng nhân dân tệ (CNY) giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng sau khi một số chỉ số kinh tế đáng thất vọng của Trung Quốc được công bố làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Dữ liệu của Trung Quốc được công bố hôm đầu tuần cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 4,4% trong tháng 6. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 2,5%, thấp hơn so với mức 3,1% của tháng trước.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất chính sách lần thứ hai trong ba tháng vào hôm nay để hỗ trợ nền kinh tế đang phát triển của đất nước. Đồng USD tăng hơn 0,5% so với đồng nhân dân tệ, lên mức cao nhất trong 9 tháng khi quy đổi là 7,2868 CNY. Các ngân hàng quốc doanh lớn cũng công bố bán USD để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Tại Việt Nam, ngân hàng Vietcombank mua nhân dân tệ 3.224,61 đồng và bán ra 3.362,5 đồng.