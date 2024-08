Giá USD hôm nay 16.8.2024: Giá USD tự do xuống sâu

Các ngân hàng tiếp tục giảm giá USD thêm 10 đồng, ACB mua vào còn 24.850 - 24.880 đồng, bán ra 25.210 đồng; Vietcombank mua vào 24.860 - 24.890 đồng, bán ra 24.230 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tiếp tục giảm thêm 25 đồng, mua vào còn 25.450 đồng, bán ra 25.530 đồng. Như vậy, so với mức kỷ lục đạt được ở 26.080 đồng, giá đô la Mỹ tự do hiện nay đã giảm khoảng 550 đồng, tương ứng mức giảm 2,1%.



Giá USD ngân hàng giảm NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tăng trở lại, chỉ số USD-Index thêm 0,3 điểm, lên 103 điểm. Giá USD tăng khi dữ liệu kinh tế của Mỹ làm dịu đi nỗi lo về rủi ro suy thoái, và làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất. Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến vào tháng 7, điều này có thể thúc đẩy các thị trường tài chính giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới. Ngoài ra, ít người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn dự kiến trong tuần gần đây, mặc dù những người lao động bị sa thải đang gặp khó khăn trong việc tìm việc làm mới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo 74,5% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25% vào tháng tới, và 25,5% khả năng cắt giảm 0,5%.

Đồng USD đã giữ được mức tăng so với đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, kéo đồng tiền chung châu Âu giảm trở lại từ mức đỉnh 7 tháng. Đồng EUR giảm 0,36% so với đồng USD, xuống mức 1,0973 USD. Đồng tiền này đạt mức 1,10475 USD, mức cao nhất trong năm nay vào phiên giao dịch vừa qua, khi thị trường tiếp nhận các số liệu lạm phát của Mỹ.