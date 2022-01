Giá USD hôm nay 17.1.2022: Giảm nhẹ trên thị trường tự do

Sáng 17.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.085 đồng/USD, cộng 3 đồng so với cuối tuần qua. Còn giá USD tại ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua vào 22.540 đồng/USD và bán ra 22.850 đồng/USD; ngân hàng Eximbank tiếp tục mua USD là 22.610 đồng/USD và bán ra 22.810 đồng/USD như cuối tuần qua… Trên thị trường tự do, giá USD mua vào là 23.530 đồng/USD và bán ra 23.560 đồng/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD trên thị trường thế giới lên 95,24 điểm, tăng 0,17 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã chịu áp lực giảm giá kéo dài gần suốt tuần qua sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vừa thông báo nền kinh tế Mỹ đã sẵn sàng cho việc bắt đầu áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và dữ liệu cho thấy mức tăng lạm phát hằng năm ở Mỹ cao nhất trong gần bốn thập kỷ. Kết quả cuộc khảo sát gần đây nhất do Fed chi nhánh New York thực hiện cho biết, người Mỹ dự đoán lạm phát sẽ đạt mức 6% trong năm nay và 4% trong 3 năm tới. Hai mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo của Fed. Trước đó, tại cuộc họp tháng 12.2021, Fed dự báo lạm phát Mỹ sẽ tăng 2,6% trong năm 2022.





Trong tuần này, giá USD có thể phụ thuộc vào một số dữ liệu kinh tế như báo cáo sản xuất của Fed tại Philadelphia và số lượng các đơn trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố vào ngày 20.1. Bên cạnh đó, các báo cáo về tâm lý kinh tế của Zew khảo sát tại Đức và khu vực đồng euro được dự kiến sẽ là những tin tức có khả năng gây ra sự biến động đối với tỷ giá đồng tiền chung châu Âu so với USD. Đồng thời, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ được đưa ra vào giữa tuần, sau đó Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu vào ngày 21.1 cũng được dự đoán có thể gây ảnh hưởng đến xu hướng tiền tệ...