Mỗi thế giới trong 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' có phong cách vẽ khác nhau

Hai nhà biên kịch kiêm sản xuất dự án Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) là Phil Lord và Chris Miller trong cuộc phỏng vấn mới đây trên trang Collider xác nhận với người hâm mộ rằng phim sẽ có nhiều điều gây bất ngờ cho người xem trong phong cách hoạt hình.

Nhà sản xuất Chris Miller "nhá hàng" với khán giả rằng, với những ai từng xem qua phần đầu là Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) thì sẽ nhận thấy phần tiếp theo được sáng tạo khác. "Như Phil Lord chia sẻ, đây là phần phim nhiều tham vọng của chúng tôi vì chúng tôi không muốn làm mọi thứ lại một lần nữa. Và do đó, ý tưởng của chúng tôi là kể về những thế giới khác nhau mà điều này mở ra cơ hội rằng mỗi thế giới có một phong cách hoạt hình riêng biệt". Sự khác nhau này, Chris Miller nói thêm, là tạo cảm giác như khán giả chứng kiến mỗi chiều kích không gian trên phim được vẽ bởi những nét vẽ hoàn toàn khác nhau từ ê-kíp làm phim.

Đoạn teaser của dự án Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) đã được các nhà sản xuất tung ra hồi tháng 12.2021, hé lộ cho khán giả nhiều tình tiết của phim. Do 3 đạo diễn Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson lèo lái, phim tiếp tục kể câu chuyện của nhân vật Người nhện trẻ tuổi Miles Morales dấn thân vào vũ trụ khác và chạm trán với Người nhện 2099. Trong phim, Người nhện Miles Morales cùng đồng đội đối đầu với ác nhân mới.





Phần phim Người nhện đầu tiên là Spider-Man: Into the Spider-Verse gây ấn tượng cho khán giả khi kết hợp phong cách truyện tranh và kỹ thuật làm phim mới nhất. Tuy nhiên, khán giả vẫn chưa có cơ hội khám phá các thế giới Người nhện khác xung quanh thế giới của Miles Morales. Phim thắng giải Oscar và Quả cầu vàng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất vào năm 2019. Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) dự kiến ra rạp ngày 7.10.2022.