Xu hướng phim ảnh nào sẽ lên ngôi trong năm 2022?

Có một câu hỏi được đặt ra là: khán giả trông đợi gì về các tác phẩm điện ảnh trong năm 2022? Trả lời câu hỏi này phần nào dự đoán được xu hướng xem phim của họ trong năm nay. Điểm qua danh sách dài dằng dặc những phim đáng trông đợi của các trang như Variety, USA Today, Polygon... nhất là việc họ dự đoán phim nào có nhiều cơ hội thu lời cao cũng dễ thấy được bố cục bức tranh phòng vé trong 12 tháng tới.

Dòng phim siêu anh hùng nhiều khả năng thống trị xu hướng phim ảnh trong năm 2022, theo tần suất xuất hiện trên các trang báo. Năm vừa rồi, dòng phim này cho thấy sức hút rất lớn tại phòng vé khi hãng Marvel/Disney và Sony cho ra mắt các bom tấn như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (tổng doanh thu 432,2 triệu USD toàn cầu), Eternals (doanh thu 401,6 triệu USD toàn cầu) và cao nhất năm 2021 là phimSpider-Man: No Way Home (trên 1,4 tỉ USD toàn cầu - theo Box Office Mojo).

Các phim được dự đoán sẽ "vẽ" nên bản đồ phim ảnh năm 2022 bao gồm The Batman của đạo diễn Matt Reeves (dự kiến ra rạp ngày 4.3), Doctor Strange in the Multiverse of Madness của đạo diễn Sam Raimi (dự kiến xuất xưởng ngày 6.5), phim Thor: Love and Thunder của Taika Waititi (dự kiến chiếu ngày 8.7), Black Panther: Wakanda Forever của nhà làm phim Ryan Coogler (chiếu ngày 11.11), Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) của các đạo diễn Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson (chiếu ngày 7.10).

Những phim trên được dự đoán nắm chắc phần thắng tại thị trường Bắc Mỹ cũng như nhiều nơi trên thế giới. Đơn cử trong số này có thể kể qua phim The Batman, đây là dự án mà Matt Reeves ấp ủ nguyện vọng "làm mới" hình mẫu nhân vật Người dơi do tài tử Robert Pattinson thủ vai. Chùm phim còn lại như Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder... tuy là những phần phim tiếp theo nhưng lại là những "cánh cửa" mở rộng "vũ trụ phim" của hãng Marvel.





Đa vũ trụ trong phim Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) tiếp tục được khai thác sâu hơn, nối tiếp những gì các nhà làm phim bày ra trong phần đầu chiếu năm 2018, hứa hẹn có nhiều điều làm bất ngờ cho khán giả. Ở phần phim thứ 2, nhân vật Spider-Man 2099 lộ diện và chạm trán với Người nhện trẻ tuổi Miles Morales.

Cũng nằm trong dòng chảy phim thương hiệu/phần tiếp theo đó, các bom tấn như Avatar 2 của đạo diễn James Cameron (dự kiến chiếu ngày 16.12), Jurassic World Dominion của Colin Trevorrow (dự kiến chiếu ngày 10.6) cũng được dự đoán sẽ "ăn nên làm ra" tại phòng vé. Trong ngày 16.12, bom tấn Avatar 2 lại "đấu" với phim siêu anh hùngAquaman and the Lost Kingdom của nhà làm phim James Wan, hứa hẹn những tháng cuối năm sẽ "chật chội" với nhiều tựa phim hấp dẫn khán giả.

Rất khó nói trước trong năm nay biến thể Omicron sẽ khiến Hollywood "bết bát" như thế nào và điều đó sẽ ảnh hưởng đến xu hướng tiêu thụ phim ảnh của khán giả ra sao. Tuy nhiên, USA Today nhận định, nếu biến thể mới không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, hoặc nếu được giải quyết, thì có lẽ năm 2022 sẽ là một năm mà điện ảnh thế giới choáng ngợp trong các dự án kinh phí lớn và được trông đợi suốt một thời gian dài trước