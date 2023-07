Giá USD hôm nay 1.7.2023: Đồng loạt tăng

Các ngân hàng tăng giá USD thêm 10 - 20 đồng mỗi USD. Eximbank tăng giá mua lên 23.360 - 23.440 đồng, bán ra 23.740 đồng; Vietcombank mua vào 23.380 - 23.410 đồng, bán ra 23.750 đồng… Giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh 40 đồng, lên 23.645 đồng ở chiều mua vào, bán ra 23.695 đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, trong khi lãi suất tiền đồng giảm nhanh thì lãi suất USD lại giữ ở mức cao hơn từ 2 - 4%/năm. Yếu tố này hỗ trợ USD tăng giá. Cụ thể, lãi suất USD qua đêm lên 4,84%/năm, 1 tuần 4,91%, 2 tuần 5%, 1 tháng 5,2%, 3 tháng 5,34%, 6 tháng 5,48%, 9 tháng 5,58%, 1 năm 5,64%.

Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm 0,53 điểm, xuống còn 102,8 điểm. Áp lực lạm phát giảm đã giúp nhà đầu tư tin rằng lãi suất sẽ không còn tăng cao. Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước (loại trừ năng lượng và thực phẩm). Chỉ số này là thước đo lạm phát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Còn so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 4,6%, thấp hơn 0,1% so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 10.2021. Nếu bao gồm cả giá thực phẩm và năng lượng, PCE tổng thể hạ nhiệt đáng kể, chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ. Con số này giảm so với mức 0,4% và 4,3% của tháng 4. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4.2021.

Ngoài ra, chi tiêu tăng 0,1%, thấp hơn con số dự báo 0,2% và giảm so với mức 0,6% của tháng 4. Chi tiêu vẫn giảm dù thu nhập cá nhân tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0,3%. Người tiêu dùng đã tiết kiệm nhiều hơn khi giá cả tiêu dùng tăng lên. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tháng 5 tăng lên 4,6%, cao hơn mức 4,3% của tháng 4.

Mục tiêu lạm phát của Fed ở mức 2% chưa đạt được nên thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% trong tháng 7.