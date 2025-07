Giá USD hôm nay 1.7.2025: Đô tự do tăng lên 26.500 đồng

Sáng 1.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.058 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Cụ thể, Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.930 đồng, bán ra lên 26.290 đồng; ACB cũng tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản, lên 25.940 đồng và bán ra lên 26.290 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tăng 40 đồng ở chiều mua vào, lên 26.420 đồng và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 26.500 đồng.

Giá euro cũng duy trì xu hướng đi lên như Vietcombank mua chuyển khoản 30.308 đồng, bán ra 31.618 đồng, tăng 227 đồng sau một ngày; bảng Anh cũng tăng 102 đồng khi giá mua chuyển khoản 35.307 đồng, bán ra 36.438 đồng...

Giá USD trong nước sáng 1.7 đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Đầu ngày, chỉ số USD-Index giảm 0,12 điểm, xuống 96,83 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu so với nhiều đồng tiền khác, đặc biệt xuống mức thấp nhất gần 4 năm so với euro. Đồng euro ghi nhận tăng khoảng 3,8% trong tháng 6 và tăng khoảng 14% so với USD kể từ đầu năm đến nay

Đồng USD đi xuống khi các nhà đầu tư lo ngại về thâm hụt gia tăng của chính phủ Mỹ và sự không chắc chắn xung quanh các thỏa thuận thương mại với các quốc gia lớn dù có một số thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với các đối tác lớn đã được công bố. Về thương mại, Mỹ và Trung Quốc đã giải quyết các vấn đề về khoáng sản đất hiếm và các lô hàng nam châm vào tuần trước, làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán tiếp theo giữa 2 siêu cường...

Nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu việc làm của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 2.7 và dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào ngày 3.7 để tìm kiếm gợi ý về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục thúc giục Fed giảm lãi suất.