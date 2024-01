Giá USD hôm nay 18.1.2024: Ngân hàng tiếp tục tăng

Các ngân hàng tiếp tục tăng giá USD thêm 5 đồng. Eximbank mua vào 24.295 - 24.375 đồng, bán ra 24.685 đồng; Vietcombank mua vào 24.340 - 24.370 đồng, bán ra 24.710 đồng; ACB mua vào 24.340 - 24.390 đồng, bán ra 24.690 đồng…



Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, doanh số giao dịch USD trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 8 - 12.1 giảm 9.127 tỉ đồng mỗi ngày, bình quân đạt 51.023 tỉ đồng/ngày. Các kỳ hạn giao dịch chủ yếu qua đêm và 1 tuần. Lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 1 tuần cùng có mức tăng là 0,03%/năm, tuy nhiên lãi suất 1 tháng giảm 0,03%/năm. Lãi suất USD dao động từ 5 - 6%/năm ở các kỳ hạn, cao hơn lãi suất tiền đồng từ 1,7 - 4,8%/năm. Nhờ nguồn cung USD trên thị trường dồi dào đến từ kiều hối, đầu tư nên giá USD ít bị tác động.

Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh, chỉ số USD-Index tăng 0,5 điểm, lên 103,6 điểm. Giá USD chạm đỉnh cao trong một tháng trở lại đây sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ báo hiệu sức mạnh của nền kinh tế, làm mờ đi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) sắp cắt giảm lãi suất. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ đã tăng 0,6% trong tháng trước, sau khi tăng 0,3% trong tháng 11. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự báo doanh số bán lẻ tăng 0,4%. Theo FedWatch Tool của CME, kỳ vọng về lần cắt giảm lãi suất đầu tiên với ít nhất 0,25% đã giảm từ mức 65,1% xuống mức 53,2%.

USD tăng giá so với các ngoại tệ khác, cụ thể đồng USD chạm mức 148,52 so với đồng yen, mức cao nhất kể từ cuối tháng 11.2023 đến nay; USD tăng cao so với nhân dân tệ, lên mức cao nhất trong hai tháng là 7,2321; đồng euro đã giảm 0,01%, xuống mức 1,0873 USD so với đồng USD. Chỉ có bảng Anh chốt phiên giao dịch ở mức 1,268 USD, tăng 0,32% trong ngày, trên đà tăng lần đầu tiên so với đồng USD sau ba phiên giảm giá liên tiếp. Lạm phát ở Anh gia tăng, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn các ngân hàng trung ương khác.