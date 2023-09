Giá USD hôm nay 19.9.2023: Ngân hàng tăng vượt mức 24.500 đồng

Sáng 19.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng trở lại lên 24.036 24.060 đồng, tăng 24 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng bật tăng mạnh. Cụ thể, ngân hàng Eximbank tăng 130 đồng so với hôm qua, mua vào 24.140 đồng và bán ra 24.540 đồng; Vietcombank cộng thêm 105 đồng, đưa giá mua lên 24.160 đồng và bán ra lên 24.530 đồng.

Riêng giá USD tự do tăng 50 đồng ở chiều mua vào và tăng 70 đồng ở chiều bán ra, đưa giá mua lên 24.270 và bán ra lên 24.350 đồng. Giá USD tự do đang giao dịch thấp hơn ngân hàng từ 180 - 190 đồng.

Giá USD sáng 19.9 trong các ngân hàng tăng cao vượt trên 24.500 đồng HUY HƯNG

Tương tự, một số ngoại tệ khác cũng tiếp tục tăng. Cụ thể, giá euro được Vietcombank mua vào 25.365 đồng và bán ra 26.784 đồng, tăng 155 đồng so với hôm qua; yen Nhật được mua 160,94 đồng và bán ra 170,29 đồng, tăng 0,37 đồng... Giá euro tự do được mua vào 25.700 đồng và bán ra 26.050 đồng, thấp hơn trong ngân hàng hơn 400 đồng.

Giá USD quốc tế tiếp tục giảm. Chỉ số USD-Index xuống 105,11 điểm, thấp hơn 0,23 điểm so với hôm qua. Dù vậy, đây vẫn là mức cao trong vòng 6 tháng qua. Nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất trong tuần này của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.



Dữ liệu hôm qua công bố cho thấy, niềm tin của giới xây dựng nhà ở Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 9, với mức lạc quan giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 do lãi suất cao làm giảm khả năng chi trả của người mua tiềm năng.

Ông Michael Brown, chuyên gia thị trường tại Trader X cho biết, các cuộc họp của ngân hàng trung ương sắp diễn ra đang hạn chế sự biến động của thị trường tài chính và vì thế, Fed nên giữ nguyên lãi suất với xu hướng thắt chặt...