Giá USD hôm nay 18.9.2023: Ngân hàng đứng yên, 'đô' tự do tiếp tục tăng

Sáng 18.9, giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi. Cụ thể, ngân hàng Eximbank tiếp tục niêm yết giá mua 24.010 đồng và bán ra 24.410 đồng; Vietcombank giữ nguyên giá mua 24.055 đồng và bán ra 24.425 đồng. Riêng giá USD tự do tăng 20 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua lên 24.220 và bán ra lên 24.280 đồng.

Cuối tuần qua, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng trở lại lên 24.036 đồng. Đồng thời, giá bán USD giao ngay của Sở Giao dịch NHNN cũng tăng lên 25.187 đồng trong khi giá mua không đổi, vẫn ở mức 23.400 đồng.

Theo NHNN, từ giữa tháng 6.2023, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và duy trì lãi suất ở mức cao trong khi lãi suất điều hành của NHNN và lãi suất thị trường trong nước giảm, tạo áp lực khiến tỷ giá USD/VND trong nước có dấu hiệu tăng trở lại. Mặc dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cân đối cung cầu ngoại tệ tương đối ổn định, được cải thiện so với năm 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại ước xuất siêu 20,19 tỉ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 18,15 tỉ USD, tăng 8,2% và chuyển tiền kiều hối về nước ước đạt 10,126 tỉ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong thời gian tới, việc Fed vẫn duy trì lãi suất điều hành ở mức cao, có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa cũng như những diễn biến quốc tế khó lường tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên tỷ giá và thị trường ngoại tệ trong nước. Tuy nhiên, NHNN khẳng định cung cầu ngoại tệ thuận lợi, dòng vốn tiếp tục chảy vào nền kinh tế cũng như các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá linh hoạt của cơ quan này là những yếu tố hỗ trợ sự ổn định của thị trường ngoại tệ.

Trên thị trường quốc tế, giá USD mở phiên đầu tuần giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 105,23 điểm, giảm 0,11 điểm so với cuối tuần qua. Theo Investing, đồng USD đã giảm giá nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng giảm sút, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng thứ 9 liên tiếp.

Sự kiện đáng chú ý nhất được thị trường tài chính nói chung và nhà đầu tư giao dịch trên thị trường ngoại hối tập trung theo dõi là Fed sẽ tổ chức một cuộc họp chính sách vào ngày 19 - 20.9. Phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này.