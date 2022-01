Giá USD hôm nay 2.1.2022: Trong nước sẽ tiếp tục đi xuống?

Giá USD tại các ngân hàng thương mại đánh dấu một tuần tiếp tục đi xuống. Chốt năm, ngân hàng Vietcombank mua vào với giá 22.610 đồng/USD và bán ra 22.920 đồng/USD, giảm 90 đồng so với cuối tuần qua. Hay ngân hàng Eximbank mua vào là 22.640 đồng/USD và bán ra 22.890 đồng/USD, giảm 110 đồng ở chiều mua vào và giảm 70 đồng ở chiều bán ra sau một tuần... Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 130 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 23.450 đồng/USD và giảm 110 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.490 đồng/USD.

Tương tự, giá euro tại các ngân hàng thương mại trong tuần cuối cùng của năm 2021 cũng đồng loạt đi xuống. Ví dụ ngân hàng Vietcombank mua vào 25.137 đồng/euro và bán ra 26.546 đồng/euro, giảm 108 - 114 đồng/euro so với cuối tuần qua; Eximbank cuối tuần niêm yết giá mua vào là 25.425 đồng/euro và bán ra 26.017 đồng/euro, giảm 126 - 168 đồng so với cuối tuần qua... Đồng thời, giá euro trên thị trường tự do cũng giảm 30 đồng sau một tuần, đưa giá mua vào xuống 26.420 đồng/euro và bán ra còn 26.520 đồng/euro.





Trong báo cáo về triển vọng kinh tế Việt Nam quý 1/2022, các nhà phân tích tại ngân hàng UOB cho biết VND đã tăng giá so với USD trong phần lớn thời gian năm 2021. Tuy nhiên, trong tháng 12.2021, VND đã đảo chiều giảm giá so với USD sau một loạt đợt điều chỉnh tỷ giá tham chiếu từ Ngân hàng Nhà nước cùng với nhu cầu mua ngoại tệ từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và hoạt động giao dịch ngân hàng tăng cao. Diễn biến này đã xóa sạch mức tăng giá từ đầu năm đến nay của Việt Nam. Ngân hàng này dự báo tỷ giá VND/USD sẽ tiếp tục tăng cùng với xu hướng của các cặp tỷ giá giữa USD và các đồng tiền khác tại châu Á khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu tăng lãi suất vào năm mới. Điều này đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ còn đi xuống.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đạt 95,66 điểm, giảm 0,48 điểm so với cuối tuần qua. Giá USD suy yếu bất chấp thị trường nhiều nơi vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ năm mới. Nhưng đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế vẫn kết thúc năm 2021 với mức tăng gần 7% do các nhà đầu tư nhận định Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn hầu hết các ngân hàng trung ương lớn khác trước bối cảnh lạm phát gia tăng. Cơ quan này dự kiến sẽ bắt đầu tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 3/2022. Đồng thời, nhiều tổ chức tài chính hàng đầu dự báo kinh tế toàn cầu năm 2022 tăng trưởng 4% trong bối cảnh biến chủng Omicron đang được chứng minh ít gây ra bệnh tật nghiêm trọng. Điều này giúp giá USD duy trì ở mức cao...