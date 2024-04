Giá USD hôm nay 20.4.2024: Ngân hàng Nhà nước công bố bán, giá đô chưa hạ nhiệt

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước vừa công bố bán USD can thiệp thị trường nhưng các ngân hàng vẫn giữ giá USD ở mức cao. Vietcombank mua vào 25.130 - 25.163 đồng, bán ra 25.473 đồng, Eximbank mua vào 25.120 - 25.200 đồng, bán ra 25.472 đồng…

Ngân hàng Nhà nước cho biết điều hành tỷ giả, góp phần hấp thụ các cú sốc, kết hợp với phát hành tín phiếu VND nhằm giảm bớt dư thừa thanh khoản VND, qua đó giảm bớt áp lực trong ngắn hạn đối với tỷ giá. Về cơ bản, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ; tỷ giá diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường và xu hướng của các đồng tiền quốc tế so với USD. Tính đến nay, tỷ giá tăng 4,9% cũng là mức thấp so với các đồng tiền trong khu vực và trên thế giới. Nhà điều hành sẵn sàng thực hiện ngay các biện pháp can thiệp nếu tỷ giá có những diễn biến bất lợi.



Ngân hàng giữ giá USD ở mức cao NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,1 điểm, xuống còn 106,1 điểm. Lạm phát đã tăng lên 3,5% trong tháng 3, điều này khiến các nhà giao dịch nhanh chóng giảm mức đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay xuống, và dự đoán lần cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể bắt đầu từ tháng 9. Điều đó đã khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đột biến, đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất kể từ tháng 11 vào đầu tuần này.

Thị trường USD phản ứng với tin mới từ Israel, gây ra làn sóng bán tháo tài sản rủi ro, khiến giá dầu và vàng tăng vọt, đồng thời kéo theo sự phục hồi của Kho bạc Mỹ và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Đồng USD tăng giá nhờ nền kinh tế Mỹ mạnh. Đồng euro đã giảm 1,3% từ đầu tháng đến nay, trong khi đồng bảng Anh giảm 2%. Các loại tiền tệ tăng giá trong suốt các phiên giao dịch ở châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi đồng euro ban đầu giảm nhưng chốt phiên giao dịch ổn định ở mức 1,0648 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,5% xuống 1,2370 USD.